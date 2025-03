VIDEO: Influencer revela cuánto ganó en un día trabajando como «abrepuertas»

MÉXICO.- El influencer No Soy Mirrey decidió poner a prueba los rumores sobre los ingresos de los “abrepuertas” en tiendas de conveniencia, se caracterizó como una persona en situación de calle y se ubicó frente a un negocio durante 3 horas.

En un video compartido en su perfil de TikTok, el influencer No Soy Mirrey, caracterizado como una persona en situación de calle, decidió poner a prueba el negocio de los «abrepuertas» en tiendas como Oxxo. Su objetivo era desenmascarar este supuesto «negocio millonario«.

En el video, comentó: “Hoy vamos a desenmascarar el negocio millonario de la gente que te abre la puerta en el Oxxo”, y luego mostró algunas monedas dentro de un vaso, agregando: “Para que se den una idea, en cuarenta minutos he juntado alrededor de 50 varos, quizá un poco menos”.

El influencer se mantuvo parado cerca de la puerta de una tienda, abriendo y cerrando la entrada para permitir que los clientes compraran y salieran. A lo largo de ese tiempo, acumuló propinas por un esfuerzo mínimo, revelando que, en solo 40 minutos, logró ganar casi 50 pesos mexicanos.

No Soy Mirrey también compartió las dificultades del trabajo, mencionando que algunas personas lo miraron con desprecio y ni siquiera agradecieron el gesto. Además, señaló que ya tenía competidores, pues algunas personas sin hogar se acercan a la tienda para trabajar y ganar algunas monedas, aprovechando la oportunidad.

Para aumentar la cantidad de propinas recibidas, el creador de contenido No Soy Mirrey decidió cambiar su estrategia y comenzó a hablarles a las personas.

Durante la grabación, aclaró que su objetivo no era promover este tipo de trabajo:

“Este video lo estoy haciendo como crítica, antes de que me critiquen. No estoy dando un consejo para trabajar de esto”. También aprovechó para hacer una recomendación a sus seguidores: “Piensen dos veces antes de darle dinero a alguien que solo está parado en una puerta, abriéndola, y seguramente se lo va a gastar en cosas que no son buenas para su salud”.