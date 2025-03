Hijo del presidente municipal de San Luis Potosí, protagoniza golpiza; sus escoltas patearon al joven que ya estaba inerte en el suelo

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- Sebastián Galindo, hijo del presidente municipal de San Luis Potosí y ex comisionado de la Policía Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, si vio involucrado en una riña afuera del yace inerte en el piso, en la capital potosina.

En el video de 30 segundos divulgado en redes sociales se observa cómo un joven es pateado en el piso por al menos cuatro sujetos, presuntos escoltas del hijo del primer edil potosino mientras éste es retirado por otros sujetos y cuando una mujer lo increpa los acompañantes de Sebastián Galindo la empujan hasta hacerla caer de espaldas, mientras uno de los agresores patea a la víctima que yace inerte en el piso.

Esta tarde, el alcalde de San Luis Potosí fijó postura y calificó como «un ataque artero, despiadado, creo que ni siquiera a mi hijo sino a mí donde utilizan a mi hijo para lastimar la imagen de él, de mi familia y mío», abrió.

Galindo califica el hecho como un ataque en su contra

Galindo Ceballos avizoró que habrá más ataques a él, a su esposa y a su hijo y aseveró que no caerá en «ese tipo de provocaciones».

Señaló que se trató de «una riña entre jóvenes» donde acepta que su hijo participó donde algunos «pseudomedios» magnificaron cuando hay otras noticias muy importantes que se están dejando de comunicar.

«Si pongo en blanco y negro lo que pasó a mi hijo le están pegando, hablé con mi hijo como papá, no es un adolescente, es un adulto, tiene 28 años, él debe responder por sus actos y yo como su papá lo voy a apoyar, su peor pecado es ser hijo del alcalde», indicó.

Dijo que se trata de «un ataque político» y «guerra sucia» y que ha tratado de ser «políticamente correcto» pero que ya no lo va a dejar pasar.

«Me quieren llevar al ring y yo ni me quiero subir, parecen ya conflictos frente al 27 y la otra que sí fue cortina de humo para otras cosas, no sé cuál de las dos sea, pero parecen las dos (…) hace unos días hablé con el gobernador del estado (José Ricardo Gallardo Cardona) platicamos de cuidar nuestros gobiernos, tenemos un año o dos para gobernar sin que se adelanten los calendarios (…) y luego parece que no se controla, espero que no tenga tintes o colores, el llamado es para decir que no por ahí el camino, la política no se hace así y menos con la familia, si me quieren subir a la arena política pues me subo, si esa es la idea me subo antes de tiempo, pero no lo he decidido, este es un tema político, un ataque político, usaron a mi hijo, lo voy a seguir protegiendo», advirtió.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO