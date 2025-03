Critican a Sergio Ramos por hacerse expulsar y él se burla

El veterano defensa español Sergio Ramos, quien vive su primer torneo como flamante refuerzo de los Rayados de Monterrey, fue blanco de intensas críticas por la forma en que se ganó su primera expulsión en la Liga MX con una patada a Guillermo Martínez el domingo ante Pumas.

Los Rayados visitaron el domingo a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México, con Sergio Ramos como titular, por la duodécima fecha del torneo Clausura 2025.

¿CÓMO FUE LA EXPULSIÓN DE SERGIO RAMOS?

El zaguero sevillano estaba por completar el partido, pero fue expulsado al minuto 90+2 cuando lanzó una patada al mexicano Guillermo Martínez (a la altura del trasero), en una acción que transcurría en la mitad del campo.

A esas alturas el Monterrey ya tenía asegurada la victoria por 3-1. Los Pumas habían descontado unos minutos antes, pero ya no les alcanzó el tiempo para poder rescatar el resultado.

LE LLUEVEN CRÍTICAS A SERGIO RAMOS

«Vergonzoso que una figura de la talla de Sergio Ramos propine una patada callejera», sentenció Heriberto Murrieta, reconocido periodista mexicano de ESPN, en la red social X.

Durante el partido Ramos tuvo fricciones con los jugadores de los Pumas. En el primer tiempo, en las jugadas a la ofensiva del Monterrey, Ramos tuvo un duelo personal con el defensa argentino Lisandro Magallán que comenzó con forcejeos y empujones.

Al minuto 32, Ramos fue sujetado y derribado en el área de los Pumas por Magallán, en una acción propia de lucha libre o similar a un tacle de rugby. Sergio también dio un codazo al defensa mexicano Pablo Bennevendo. La jugada no fue revisada en el VAR.

Efraín Juárez, director técnico de los Pumas, declaró en conferencia de prensa que Sergio Ramos debió haber sido expulsado «desde el minuto 20».

El entrenador de los felinos exigió al defensa español del Monterrey que «llámese como se llame tiene que ser ejemplo… Le mete el codo a un chico (Bennevendo) que un día antes había dicho que era su ídolo».

El exfutbolista Carlos Hermosillo, actualmente comentarista en Fox Sports, reprobó a Ramos y consideró que su comportamiento ante Pumas no va acorde «con la categoría internacional que tiene. Debería ser ejemplo. Hay que exigirle respeto en el fútbol mexicano».

SERGIO RAMOS SE BURLA DE SU EXPULSIÓN

Por su lado, en la red social X Ramos celebró la victoria y comentó su expulsión con desenfado: «Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja».

Ramos fue expulsado en su cuarto partido de la liga local con los Rayados de Monterrey, en los que había jugado 349 minutos.

Victoria muy importante ante un rival complicado en un campo difícil. Tiempo para descansar y pensar en el siguiente.

P.D.: Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja 😜. ¡+3 y seguimos!

Very important win away from home against a difficult team. Time to rest… pic.twitter.com/AEHm6O0iu3

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 17, 2025