VIDEO: Niño de 9 años sorprende por su gran habilidad para tatuar

Con tan solo nueve años, Napat Mitmakorn ha sorprendido al mundo al demostrar una habilidad extraordinaria con la pistola de tatuar. Su pasión por el arte y su sueño de abrir su propio salón de tatuajes lo han convertido en una sensación en Tailandia.

«Quiero ser tatuador y abrir mi propio salón», afirma Napat con determinación mientras sus manos enguantadas delinean con precisión una serpiente en el muslo de su tío. El joven confiesa que su amor por el arte lo llevó a interesarse en el mundo del tatuaje.

En Tailandia, el tatuaje es una tradición ancestral, y los salones dedicados a este arte son parte del paisaje cultural. Napat ha sido guiado en su aprendizaje por su padre, Nattawut Sangtong, quien le presentó el tatuaje como una forma de alejarlo de la adicción a los videojuegos y ayudarlo a mejorar su concentración. «Queria simplemente alejarlo de su teléfono porque era adicto a los juegos y no tenía mucha capacidad de concentración», explica Sangtong.

El joven tatuador inició su práctica en hojas de dibujo y cortes de cuero artificial que simulan la piel humana, inspirándose en videos de TikTok. La plataforma también ha sido clave en su creciente popularidad, ya que junto a su padre administra la cuenta «El tatuador con dientes de leche», donde transmiten en vivo sus sesiones de tatuaje y han atraído a cientos de miles de espectadores.

Napat Mitmakorn brilla en Bangkok

Recientemente, Napat realizó su primera sesión pública en un salón de Bangkok, donde tatuó durante doce horas una serpiente de 20 centímetros en el brazo de su tío, Naruebet Chonlatachaisit.

Confío en él y creo que solo puede mejorar», afirmó el tío mientras admiraba el arte en su piel.

Por el momento, Napat solo tatúa a familiares y amigos, ya que su padre considera que ofrecer sus servicios al público requeriría una formación más rigurosa en higiene. No obstante, su talento ya ha sido reconocido por visitantes como Napat Muangsawang, quien comentó: «es asombroso. Tatuar no es fácil. No es como dibujar en una hoja de papel que puedes borrar».

El camino de Napat Mitmakorn en el mundo del tatuaje apenas comienza, pero su pasión y talento lo perfilan como una futura estrella del arte corporal en Tailandia.

VIDEO: 🇹🇭 Nine-year-old Thai tattooist makes his mark

Wearing surgical gloves that dwarf his small hands, Napat Mitmakorn expertly inks a serpent on a man's upper thigh. Napat's father introduced his son to tattooing to help him overcome a smartphone addiction#AFPVertical pic.twitter.com/2u2NOPRzHZ

— AFP News Agency (@AFP) March 17, 2025