Astronautas varados podrían enfrentar secuelas de por vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque finalmente están de regreso en la Tierra tras permanecer 9 largos meses varados en la Estación Espacial Internacional (EEI), los astronautas de la NASA, Sunita Williams y Barry Wilmore, ahora deben comenzar con la readaptación a sus vidas y, sobre todo, acostumbrarse de nuevo a la fuerza de gravedad en el planeta.

Ayer, las imágenes de los expertos regresando a la Tierra dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, su aspecto físico llamó la atención y provocó una ola de especulaciones e hipótesis sobre el estado de salud de los astronautas, quienes lucían delgados, demacrados y muy canosos.

Ahora, una serie de estudios están revelando que Williams y Wilmore podrían sufrir graves secuelas tras pasar largo tiempo en el espacio, y una de estas podría durar todo lo que les reste de vida.

¿Qué grave secuela afectará a los astronautas tras regresar a la Tierra?

Sunita y Wilmore podrían sufrir dolores de espalda insoportables durante toda su vida como resultado de su misión espacial de nueve meses de duración. Esta afección afecta a aproximadamente un tercio de los astronautas que pasan meses en el espacio, debido a la degradación de sus columnas en gravedad cero.

La falta de gravedad en la EEI reduce la carga de compresión sobre la columna, provocando que esta se enderece y se alargue, dijeron los médicos a Dailymail.

Una vez que los astronautas regresan a la Tierra, la columna vertebral cambia gradualmente a su forma normal, pero es significativamente más débil. También lo son los músculos de la espalda y del core, que protegen y sostienen la columna vertebral.

Williams, de 59 años, y Wilmore, de 62, regresaron a la Tierra el martes después de su saga espacial de 286 días. Los médicos advierten que enfrentan un largo camino para recuperar la salud.

#InPics | Astronauts Nick Hague, Sunita Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov come out of Dragon Freedom capsule after an incredible 286 days in space.

Take a look.#SunitaWilliams #NASA #SpaceX #CrewDragon #Astronauts #SpaceReturn #ButchWilmore pic.twitter.com/CbET6I5LVq

— Moneycontrol (@moneycontrolcom) March 18, 2025