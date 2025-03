Disney Pixar confirma «Coco 2»

CIUDAD DE MÉXICO.-La magia y la emotividad de «Coco» (2017), la aclamada película animada de Disney y Pixar, volverá a la pantalla grande con una secuela oficial. Después de años de especulación y una esperanza intacta por parte de las y los fans, la compañía confirmó que «Coco 2» ya está en fase de desarrollo. La noticia, que generó gran expectativa a nivel global, fue revelada por Bob Iger, director ejecutivo de Disney, durante una conferencia de prensa reciente, según informaron medios internacionales.

No es un secreto para nadie que la primera entrega de «Coco» cautivó a audiencias de todo el mundo con su emotiva historia centrada en la familia, la cultura mexicana y la conexión intergeneracional a través del Día de Muertos. La película no solo fue un éxito comercial, recaudando más de 807 millones de dólares en taquilla global, sino que también fue aclamada por la crítica, obteniendo dos Premios Oscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por «Remember Me» («Recuérdame»).

Ahora, con la confirmación de una secuela, las expectativas son altísimas ya que a pesar de que Disney y Pixar han mantenido la historia en total hermetismo, varios medios internacionales han sugerido que la secuela podría profundizar en el vínculo de Miguel con sus ancestros y explorar nuevas tradiciones del folclore mexicano.

¿Cuándo se estrena «Coco 2» de Disney?

Hasta el momento, Disney no ha confirmado oficialmente la fecha de lanzamiento, fuentes cercanas a Pixar sugieren que «Coco 2» podría estrenarse en 2029, coincidiendo con el décimo aniversario de la primera película. Esto le daría al equipo creativo suficiente tiempo para desarrollar la historia, la animación y la música con el mismo nivel de detalle y calidad que la original; mientras tanto, la primera entrega de «Coco» sigue disponible en la plataforma de streaming Disney+, donde ha continuado ganando seguidores de todas las edades.

Disney and Pixar’s Coco 2 is officially in the works! pic.twitter.com/BtLzn2oIFP — Pixar (@Pixar) March 20, 2025

La primera película culminó con Miguel reconciliado con su familia y rindiendo homenaje a su tatarabuelo, Héctor por lo que en «Coco 2», es probable que la historia continúe abordando temas como la memoria, el legado y la importancia de las raíces culturales. Según especulaciones, la secuela también podría introducir nuevas festividades mexicanas, como el Día de la Candelaria o las Posadas, lo que ampliaría la representación cultural.

Además, se ha mencionado la posibilidad de que Miguel ya no sea un niño, sino un joven adulto enfrentando nuevos dilemas personales y familiares. Este salto temporal permitiría explorar la influencia de su experiencia en el Mundo de los Muertos sobre su vida en el plano de los vivos; aunque estas son sólo especulaciones ya que no se dio a conocer cuál será la trama de esta nueva entrega, las redes sociales ya se encuentran pidiendo a la producción que no «arruinen» la esencia de la cinta original.

El equipo creativo: Pixar apuesta por los mismos talentos

Otra de las noticias que más emocionantes de esta secuela es la confirmación del regreso de varios miembros clave del equipo original, pues Lee Unkrich, quien dirigió la primera entrega, volverá a tomar las riendas como codirector, acompañado por Adrian Molina, guionista y codirector de «Coco», que esta vez tendrá un rol aún más importante.

En cuanto a la producción, Mark Nielsen, conocido por su trabajo en «Toy Story 4» e «Intensamente», estará a cargo; mientras que la banda sonora tampoco está confirmada, se espera que Michael Giacchino, compositor original, regrese para crear nuevas melodías que capten la esencia emocional y festiva de la película ya que su trabajo en la primera entrega fue fundamental para el éxito, combinando música tradicional mexicana con partituras orquestales.

Con información de HERALDO DE MÉXICO