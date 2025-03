El viajero francés Antony D’Oliveira explora Tamaulipas y comparte sus secretos con el mundo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Antony D’Oliveira, un viajero francés que ha recorrido más de 90 países en la última década, ha puesto sus ojos en México y, en particular, en el estado de Tamaulipas. Con su serie documental Jumps Travel Documentary, disponible en plataformas como YouTube, Instagram y Facebook, Antony ha capturado la esencia de esta región del noreste mexicano, mostrando al mundo sus playas paradisíacas, su vibrante cultura futbolística y la vida cotidiana de sus habitantes.

Recientemente, el aventurero francés visitó la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, donde exploró lugares emblemáticos como el mercado Arguelles, la iglesia del 15 y el palacio de gobierno estatal y municipal. Aunque en su recorrido cometió algunos errores, como confundir el edificio de rectoría con el palacio municipal, su curiosidad y entusiasmo por conocer las tradiciones locales lo llevaron a interactuar con los habitantes, preguntando, por ejemplo, el origen del nombre de «La Flauta Soñada», un puesto de comida típica del mercado.

En su serie, Antony no solo se limita a mostrar paisajes, sino que también profundiza en la cultura y las historias detrás de cada lugar. En Tamaulipas: Mexico’s Secret Beach Paradise, el viajero descubre playas ocultas y paisajes costeros que pocos conocen fuera de la región. Mientras que en Tamaulipas: The Craziest Soccer Culture You’ve Never Seen, explora la pasión desbordante por el fútbol, un deporte que une a las comunidades locales y refleja el espíritu de los tamaulipecos.

Uno de los videos más reveladores de su serie es Inside the Unfiltered Reality of Tamaulipas, donde Antony ofrece una mirada cruda y honesta de la vida en el estado, mostrando tanto sus desafíos como sus bellezas. Además, en Exploring Mexico: A Journey from Tamaulipas to San Luis Potosí, documenta su travesía por carretera, capturando las maravillas naturales y culturales que encuentra en el camino.

Antony D’Oliveira no es un viajero convencional. Como hombre negro que recorre el mundo, también aborda temas relacionados con la identidad y la diversidad, lo que añade una capa adicional de profundidad a sus documentales. Su estilo auténtico y su capacidad para conectar con las personas han conquistado a una audiencia global, que sigue sus aventuras con interés y admiración.

A través de su lente, Tamaulipas se revela como un destino lleno de contrastes, riqueza cultural y belleza natural, invitando a más viajeros a descubrir sus secretos. Sin duda, Antony D’Oliveira ha logrado capturar la esencia de este estado mexicano y compartirla con el mundo, demostrando que Tamaulipas tiene mucho más que ofrecer de lo que muchos imaginan.

Para seguir las aventuras de Antony, puedes visitar su canal de YouTube, Jumps Travel Documentary, o seguirlo en Instagram y Facebook.

Por Raúl López García