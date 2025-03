Madre de Gala Montes revela cómo fue su entrevista con Adrián Marcelo

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos días, Gala Montes ha estado en el centro de la conversación debido a la oferta que el conductor Adrián Marcelo le hizo a su madre para conseguir una entrevista. Ahora, la señora Crista Montes ha roto el silencio y compartió su experiencia sobre el encuentro que tuvo con el presentador.

Durante una entrevista con ChismeTV, Crista habló sobre la conversación que sostuvo con Adrián Marcelo y cómo fue tratada por su equipo después de que ayer ambos dieran a conocer que ya se habían reunido.

Crista Montes asegura que la audiencia se llevará una sorpresa

Al hablar sobre la entrevista, la madre de Gala Montes explicó que todo se desarrolló de manera positiva y que el público quedará sorprendido al ver el resultado.

«Sí, aquí estoy, de hecho, vengo llegando al hotel, estuve con él, con el señor Adrián Marcelo», expresó Crista.

Además, dejó claro que está muy tranquila con lo sucedido y que recibió un trato excepcional por parte del equipo de producción.

«No, se van a llevar una sorpresa, precisamente, estoy muy contenta, vengo muy relajada, con muy buena vibra. Me han atendido súper bien todo el equipo de Adrián Marcelo, ya la verán», agregó.

Crista Montes habla de la propuesta que recibió del influencer

Uno de los puntos que más ha llamado la atención en esta polémica es la supuesta oferta de 350 mil pesos que Adrián Marcelo habría hecho a Crista Montes para conseguir la entrevista.

Al respecto, la madre de Gala aclaró que todo se llevó de manera negociada y que no fue una decisión tomada a la ligera.

«No, se negoció… no, no se acepta a la primera, se llega a una negociación, todos sabemos que esta negociación no fue algo que se buscó, se fue dando. Le agradezco a Adrián, es muy buena persona, ya lo verán», dijo Crista.

Asimismo, recomendó al público no apresurarse a juzgar sin conocer la entrevista completa

«Tenemos que pensar que en primer lugar no tomemos las cosas personales, tenemos que pensar que son los medios, los medios viven del morbo ¿Qué podemos decir? De hecho, ya ni veo las redes, pero entendamos que todos los medios viven del morbo», expresó.

Por último, Crista Montes dejó claro que ya no permitirá más especulaciones ni ataques, y pidió que se analicen las cosas con objetividad.

«Sí te puedo decir que ya es demasiado, entonces tuve que bajarle 3 rayitas, seamos objetivos, inteligentes, dejémoslo así. Veamos las cosas más inteligentemente, no creo que nada más es negocio, no es negocio, seamos inteligentes», finalizó.



Con información de EXCÉLSIOR