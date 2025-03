Hermano de Yolanda Saldívar habla de un secreto detrás de la muerte de Selena

MÉXICO.- El hermano de Yolanda Saldívar habló por primera vez de la tragedia que mantiene a su familiar en la cárcel con cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla, famosa cantante de Texmex. De acuerdo con el encuentro que tuvo con un canal de televisión dirigido al público hispano, las cosas no sucedieron como se piensa.

Para empezar, dijo, los alegatos de los que fueron parte ambas mujeres no tiene que ver con la presunta malversación de fondos por parte de Yolanda. Lamentablemente aseguró que no es posible dar a conocer los detalles de dicha discusión, dejando entrever que alguien más pudo asesinar a la intérprete de canciones como «Amor prohibido», «Si una vez», «La Carcacha», «Si la quieres», entre otras tantas.

«Lo que sucedió es que Yolanda y Selena estaban alegando, yo lo sé pero no se los puedo decir. Ella no lo hizo. No lo digo porque es mi hermana, pero ella no mató a Selena»