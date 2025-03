Del amor y la poesía

La poesía es un juego peligroso porque impulsa la vida. Se piensa que la poesía está en los versos en una métrica precisa que guarda los secretos del amor y la vida. Los poetas sin juglares del cambio, y entrelazan sus palabras con los hechos de las vivencias. La poesía está cerca de la música porque entona los secretos de un mundo inocente que se descubre como una veladura de las vidas insignificantes que se realzan al contacto del ser amado.

La poesía es un instante de la locura de querer cambiar el mundo de repente. Los poetas aman a la vida porque pertenecen al Reino de los dioses. La poesía es amorosa veladura de los signos vitales que transforman al mundo la poesía es un ejercicio vitalidad del esplendor humano.

Ejercicio que amalgama la matemática cifrada con la sensibilidad humana donde los dioses perpetúan los elementos capitales de la existencia que vienen del silencio. La poesía es causa y origen de lis mundos que se mueven en el firmamento de las palabras.

El poeta no recrea, inventa. Decía Cesare Pavese en su Oficio de Vivir,, Los Grandes Poetas Son Como los Grandes amantes, No basta el dueño ni la verdad, se requieren los guevos duros, que no es otra cosa que el Ojo Olímpico, el ojo de los dioses que encuentran la verdad.

La poesía así está ligada a la expresión suprema de las palabras en qué se coloca el color y la firma de las letras para adquirir ja dimensión del arte en su expresión fantástica y pura.

Es decir que en su pureza amalgama los significados de la existencia. El verso no es la poesía es lo diafano de la palabra en libertad lo que la hace realidad los objetos que se acomodan en su mundo, las realidades que aparecen en sus esquemas de palabras vivas.

La poesía agita y cambia la realidad. Es como un como la combustión interna de un motor de sueños que le anotan en para buscar saludas al viento de las palabras La poesía es afinada agitación repetición rítmica como lo dice Octavio Paz que hace al lenguaje la repetición rítmica que hace a las cosas.

Es el ritmo el que crea el objeto, es ja sustancia que olfatea las cosas en el aire y las compone. El arte en suma es la paridad rítmica del objeto y el sujeto. Se crea el lenguaje con los signos, los mismos inventados por nuestros ojos, , los que miran por todos lados en el universo del amor. Porque poema y objeto se convierte en medio.

El que alcanza a figurar la vida, el respiro total de las branquias azules de la memoria. Por eso en el Día Mundial de la a Poesía la palabra es la combustión interna de un motor celeste y universal que cambia todas las cosas del ser humano, poesía eres tú y yo.

Por Alejandro Rosales Lugo