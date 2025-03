Poncho de Nigris revela la suma que la mamá de Gala Montes le pidió a Adrián Marcelo

Poncho de Nigris es una de las celebridades que se vieron involucradas en la polémica que rodea a Gala Montes con su mamá, Crista, debido a la entrevista con Adrián Marcelo. El influencer arremetió en redes sociales contra la madre de la actriz mencionando el daño que le estaría haciendo a su hija a cambio de dinero, pues, además, hizo pública la fuerte suma que habría pedido al youtuber regiomontano a cambio de aparecer en su podcast.

Adrián Marcelo se convirtió en blanco de críticas durante su participación en «La Casa de los Famosos México» debido a los comentarios que hizo contra algunas de las participantes por los que fue señalado de fomentar el machismo, la misoginia y la violencia de género. Sobre todo contra Gala Montes, quien no dudó en alzar la voz tanto en el programa como fuera a través de redes sociales, donde han continuado los ataques del conductor.

Pese a ello y luego de haber presentado una denuncia en su contra por violencia de género, Adrián Marcelo hizo una propuesta a Crista Montes, mamá de la actriz, en la que le ofrecía 350 mil pesos a cambio de una entrevista. Sin importar las fuertes críticas, la madre de la también cantante aceptó y esto desató un intenso debate al que se sumó Poncho de Nigris con un mensaje en el que asegura que «no tiene perdón».

Poncho de Nigris arremete contra la mamá de Gala Montes

El exintegrante del «Team infierno» se vio involucrado en la polémica luego de que se diera a conocer que Adrián Marcelo también habría buscado a su mamá, Leticia Guajardo, para una entrevista a cambio de dinero. Ante esto, De Nigris comparó la situación de Gala Montes con la que vive con su propia mamá ya que también han protagonizado mediáticos conflictos por los que se habrían distanciado más de una vez.

«Las señoras como la mamá de Gala hacen mucho daño, es igual que la mía, ¡igual! Y no crean todo lo que dicen, hablan así porque ya vieron que perdieron a sus hijos por sus actos y no les queda de otra más que seguir tratando de dañar, sabiendo que no hay vuelta atrás. Es la guerra sucia de la vida por el dinero (…) No crean todo lo que dice, con dinero baila el perro. Eso no se le hace a los hijos ni por todo el dinero del mundo. No tiene perdón. Eso ya no se supera, y abran los ojos, no todo lo que diga alguien es verdad», se lee en el mensaje de Poncho de Nigris publicado en X.

Poncho de Nigris revela la suma que habría pedido Crista Montes

Adrián Marcelo ofreció en un primer momento 350 mil pesos a Crista Montes por una entrevista, sin embargo, se dijo dispuesto a elevar la suma para que la mamá de la actriz aceptara. Aunque no revelaron el acuerdo económico al que llegaron al final habría sido Poncho de Nigris quien dio a conocer la fuerte suma, pues en su mensaje de redes indicó que habrían sido 500 mil pesos lo que la madre de Gala Montes recibió.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO