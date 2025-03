VIDEO: Captan a montachoques que querían extorsionar en Puebla

En un video captado por la cámara vehicular de una camioneta que circulaba por la vialidad Cúmulo de Virgo, en dirección a la Vía Atlixcáyotl en el Estado de Puebla, un conductor logró captar la presencia de un presunto montachoques que pretendía extorsionar a la personas en el vehículo tras intentar generar un accidente vial no grave.

El conductor afectado compartió el video en la red social X, describiendo el modus operandi de estos individuos, que consiste en provocar colisiones leves para posteriormente extorsionar a las víctimas, exigiéndoles altas sumas de dinero en efectivo para evitar problemas legales o mayores daños a sus vehículos.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas que transitan por la zona extremar precauciones, mantener una distancia segura con los demás vehículos y reportar cualquier actividad sospechosa a los números de emergencia, así como en la medida de lo posible grabar todos los sucesos para poder denunciar adecuadamente los hechos.

¿Qué hacer en caso de montachoques?

Si te enfrentas a un montachoques, un fraude donde delincuentes provocan choques para extorsionar a los conductores, sigue estos pasos para protegerte:

Mantén la calma y no te bajes del vehículo

Llama al 911 y a tu aseguradora

No aceptes acuerdos en efectivo

Graba todo lo que puedas

No te aísles ni sigas instrucciones sospechosas

Denuncia el intento de extorsión

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO