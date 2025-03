Al norte, respuesta hostil

Confirmando el pronóstico, los voceros de la derecha americana ya adoptaron el caso Teuchitlán, reforzando su coartada intervencionista que (por cierto) encuentra muchos espejos del lado mexicano

Hurgando aquí y allá, subrayando nombres, cruzando datos y agrupando respuestas, es posible entender posturas y reacciones del conservadurismo gringo, en cuatro vertientes: (1) medios de comunicación, (2) personalidades noticiosas, (3) el establishment republicano, en el Capitolio y la Casa Blanca..

Conservadores todos, porque a los personeros del Partido Demócrata les ocurre lo mismo que al PRI y al PAN de México. No se han recuperado de la paliza electoral y siguen en su marasmo, con una débil capacidad de respuesta.

Las oposiciones no logran recuperar su función de contrapesos, tras la vergonzante derrota. Por goleada, en el vocabulario futbolero; por blanqueada en el beisbol o por una soberana madriza en términos de box y lucha.



1. MEDIOS BELIGERANTES

Para FOX NEWS (https://tinyl.io/CDUB), algo así como la Biblia de DONALD TRUMP, el rancho “Izaguirre” es peor que un sitio de entrenamiento. Lo ven como campo de exterminio y lo vinculan a la oleada criminal que azota a México.

Muy al gusto de DONALD, en la misma olla mezclan al crimen organizado, la corrupción y la negligencia, en un cocido indigesto que luego sazonan con el tema migratorio. Les impacta la brutalidad del CJNG, dan por buena la versión de los crematorios y presumen una cifra de 15 mil desaparecidos en Jalisco.

THE DAILY CALLER (https://tinyl.io/CDUC), otro vocero de la derecha cavernaria, desde su eslogan se autodefine como “Your Rebels In The Swamp” (“Tus rebeldes en el pantano”). Los “rebeldes” serían ellos y el “pantano” los políticos de Washington.

En su campaña de suscripciones emplean otra frase trumpiana: “Patriots, fighting for you” (“Patriotas, peleando por ti”). Este medio exige mano dura a la delincuencia y ubica la existencia del rancho “Izaguirre” desde el año 2012, para ejemplificar la añeja complicidad del gobierno.

No se queda atrás BREITBART NEWS (https://tinyl.io/CDU9) y enfoca sus baterías hacia la seguridad fronteriza, con ese tono roñoso y xenófobo que tanto gusta a TRUMP. De Teuchitlán destacan sus hallazgos macabros, los restos óseos, en un ambiente que califican “de caos y barbarie”.

THE WASHINGTON TIMES (favor de no confundir con el WPOST) destaca la incapacidad del gobierno ante el CJNG y las desapariciones como crisis humanitaria (https://tinyl.io/CDTi). En tanto, NEWSMAX (https://tinyl.io/CDTj subraya los riesgos del crimen mexicano para la seguridad de Estados Unidos



2. OPINÓLOGOS

Tan vociferantes como en el primer cuatrienio de TRUMP, están de regreso algunos santones de la derecha apocalíptica, empeñados en ver conjuras comunistas en todo aquello que no coincida con su estilo de vida.

Destaca TUCKER CARLSON, el estridente exconductor de FOX NEWS (y cofundador del DAIYLY CALLER) que en enero, sin pudor alguno, aseguró que JOE BIDEN tenía un plan para matar a VLADIMIR PUTIN (https://ytube.io/43Vs).

CARLSON simpatiza con la narrativa del “México caótico” y el riesgo de que tal violencia se filtre a su país. Lo peor, hay todo un sector de población blanca y desinformada (TRUMP, incluido) que le cree a pie juntillas.

Son olvidar a BEN SHAPIRO, desde su portal DAILY WIRE y sus oscuros augurios de un colapso institucional, culpando de ello a la izquierda estadounidense “por sus políticas blandas.”

Otro fundamentalista es el neoyorkino SEAN HANNITY, cuya página en Internet añade a su logotipo la foto de TRUMP y su frase favorita “Make America Great Again” (https://tinyl.io/CDTt) con frases inspiradas en alguna serie policial, Afirma que el CJNG controla amplias regiones de México y añade que esto pasa “cuando no hay ley ni orden.”

LAURA INGRAHAM es una locutora de radio que alguna vez redactó discursos a RONALD REAGAN. Hace TV y califica los hechos de Jalisco como una advertencia para la seguridad americana, recordando que el citado rancho operó durante años sin intervención oficial.

En tanto, GLENN BECK, desde su BLAZE-TV, suele exponer a sus creyentes una imagen mexicana de terror que presenta como una amenaza para la civilización occidental entera.

3. GOBERNANTES

El conservadurismo domina. Empezando por MIKE JOHNSON, líder de la Cámara de Representantes, defensor de la agenda de TRUMP «América First», que desecha cualquier ayuda económica a familias migrantes.

Amén del super-halcón RILEY MCGOWAN MOORE, representante republicano que comparó el rancho “Izaguirre” con el campo nazi de Auschwitz (https://tinyl.io/CDYe).

Abundan radicales en las cámaras, incluyendo a MITCH MCCONNELL y JIM JORDAN, convencidos del contraste entre el gobierno mexicano débil y unos cárteles fuertes.

En la Secretaría de Estado opera MARCO RUBIO, de ascendencia cubana. Su agresividad hacia México data (al menos) del primer gobierno de TRUMP (2016-2020).

Junto a RUBIO destaca TOM HOMAN, el “zar de la frontera” cuya lectura del problema refuerza su decisión de intensificar acciones contra la inmigración ilegal. En paralelo vemos al Secretario de Defensa PETE HEGSETH, simpatizar con una respuesta militar a las bandas criminales.

El común denominador es una visión catastrofista de México. Con tal rudeza buscarán actuar si nuestro gobierno no mete el acelerador a fondo en el combate al crimen organizado.

El nombre del juego es “resultados, resultados, resultados”.

Y, como dijera ROGER BACON: “no cansarse de ello.”



POR CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

