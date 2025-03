¿Es conveniente seguir invirtiendo mis ahorros en Cetes?

Definir dónde invertir nuestros ahorros, puede llegar a ser complicado. En muchas ocasiones al considerar la personalidad del inversionista, sus ingresos e incluso la aversión al riesgo, invertir nuestros ahorros en instrumentos de renta fija, como los Cetes, son la mejor opción.

No obstante, ante el escenario actual, el rendimiento de los Cetes va a la baja. Por ejemplo, los cetes a 28 días bajaron de 9.10 por ciento a 9.02 por ciento en esta última subasta, es decir, una disminución de 0.08 puntos porcentuales. Y, lo mismo sucedió para los plazos de 91 días, 175 días y 721 días, en mayor o menor medida.

Responder a la pregunta ¿sigue siendo una buena idea invertir en Cetes cuando el rendimiento de estos instrumentos va a la baja? La respuesta va más allá de un simple si o no. Hay diversos factores que se deben entender antes de responder a dicha pregunta.

Lo primero, es entender la razón por la que la tasa de rendimientos varía. La razón es porque al disminuir la tasa de inflación, Banco de México justa su tasa de interés; y, al ser un instrumento de renta fija, los rendimientos tienden a ajustar en la misma dirección que la tasa de interés.

Otro aspecto relacionado es el tema de aversión al riesgo. Cuando un inversionista decide que invertir con riesgo no es la mejor opción, invertir en renta fija siempre es la opción, por lo que invertir en Cetes, sería lo idóneo.

Si, por el contrario, el riesgo de inversión es aceptable, la mejor opción sería diversificar tu inversión e invertir en instrumentos de renta variable, siendo la estrategia más popular las inversiones en acciones en el mercado de valores. Pero, dicha opción tiene asociado un alto riesgo por un mayor rendimiento.

Ahora bien, a pesar de la reciente baja en los rendimientos de Cetes, para aquellas personas que buscan seguridad y estabilidad en sus inversiones, este instrumento sigue siendo una opción atractiva, puesto que, su característica de renta fija los convierte en una alternativa confiable en tiempos de incertidumbre económica o para inversionistas con poca tolerancia al riesgo. Sin embargo, es importante reconocer que las tasas de interés pueden seguir ajustándose a la baja en el futuro, lo que reducirá inevitablemente la rentabilidad de estos instrumentos.

Para quienes buscan mayores rendimientos y están dispuestos a asumir un poco más de riesgo, la diversificación es clave. Combinar inversiones en renta fija con opciones de renta variable, como fondos de inversión o acciones, puede ayudar a compensar la disminución en los rendimientos sin comprometer por completo la seguridad del capital.

Es importante también considerar el horizonte de inversión. Si el objetivo es ahorrar para un corto plazo y se requiere liquidez constante, los Cetes siguen siendo una excelente opción. En cambio, si el plazo de inversión es más largo, explorar otros instrumentos financieros puede ofrecer mejores oportunidades de crecimiento.

Por esta razón, la decisión de mantener los ahorros en Cetes o buscar nuevas alternativas debe basarse en una decisión consciente e informada, basada en objetivos financieros claros de cada persona.

En última instancia, la clave para una inversión inteligente no es elegir entre renta fija o variable, sino construir una estrategia bien diversificada que se adapte a las necesidades individuales. Informarse, comparar opciones y, si es necesario, buscar asesoría financiera permitirá tomar decisiones más acertadas y aprovechar al máximo las oportunidades del mercado sin exponer innecesariamente el capital.

POR ANGÉLICA GONZÁLEZ LÓPEZ