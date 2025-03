O por lo menos eso es lo que parece, que los legisladores federales que desecharon la solicitud de desafuero en contra de CUAHUTEMOC BLANCO no tuvieron madre que les mostrara que se debe atender y procurar justicia, más para toda mujer si esta se encuentra vulnerable.

Los Diputados federales, incluya a los tamaulipecos, se mostraron tal cual son, falsos, dejaron claro que sus discursos a favor del género femenino, cuando andaban en campaña, era solo eso, discurso ante un compromiso que están muy lejos de sentir y, como cualquier promesa de campaña, muy lejos de cumplir.

Aberrante fue la acción de las diputadas priistas, morenitas y verdes que arropaban a CUAHUTEMOC cubriéndolo con el manto de impunidad, imagen muy vergonzosa ver como fieras a las legisladoras defendiendo al futbolista y a mano alzada gritando que no está solo.

Como una bola de mugrosos y mugrosas les señaló una ex priista local a las diputadas y diputados federales, sobre todo a sus excompañeras y compañeros de partido que votaron en contra del desafuero de CUAHUTEMOC BLANCO.

Y tiene razón pues no se entiende cómo es que las legisladoras federales que a pesar de que aún se está en el mes de la mujer y que se dice que hay sororidad, compañerismo de todas para todas, le dan la espalda a una de ellas, hacen oídos sordos a los gritos de justicia para que se dé seguimiento a una denuncia de abuso sexual.

Más lamentable es que cubren, al no permitir su desafuero para que se hagan las investigaciones correspondientes y sin presiones políticas, a un personaje a quien su media hermana acusa de haberla violentado física y emocionalmente, a CUAHUTEMOC BLANCO.

Muy criticable es que sean las mismas mujeres las que protejan a un presunto violador en lugar de ser ellas mismas las que pidan que se esclarezcan los hechos y si el señalado es culpable se le castigue como cualquier persona.

Por lo tanto, todo el discurso de apoyo de mujeres para mujeres es solo eso, discurso, muy lejos de los hechos, está claro que pesan más sus intereses personales, de grupo o partido que el compromiso social, para las legisladoras federales es más importante que uno de sus compañeros continúe con poder y fuero que el ver que se atienda un llamado de auxilio de otra mujer.

Todavía más reprochable fue el actuar del sequito de ALEJANDRO MORENO CARDENAS, ALITO, pues todas y todos bajo una sola línea, no permitir que se desafuere a BLANCO y así no sea llamado a rendir cuentas ante la justicia por las acusaciones que pesan en su contra de abusador sexual. Pues ni por oposición ni por congruencia, se manifestaron en contra de protegerlo, evidenciaron su conveniencia y el poco interés que tienen por defender a las mujeres.

Cierto es que ni sumando las abstenciones con los de los priistas hubieran igualado el tablero, puyes quedarían 203 en contra del desafuero y 291 a favor de que CUAHUTEMOC siga gozando de fuero, pero de perdido las priistas en un acto de solidaridad con las de su género y congruentes a lo que dicen son “oposición” se hubieran sumado a quienes piden que el exfutbolista responda ante la justicia por las acusaciones que pesan en su contra, que se permitiera el desafuero para que le juzgaran como cualquier persona, ¿si CUIAHUTEMOC nada debe que teme?

Lo que no ven los que evitaron el desafuero de CUAHUTEMOC que al hacerlo no lo están exonerando, no le limpian la imagen, al contrario, el pueblo ve lo manchado que esta, lo desaseado del proceso y lo mugroso que son todos y todas.

Hasta parece que esos legisladores no tuvieron madre, no son padres, hermanos, esposos

Se libran de la suciedad de CUAHUTEMOC y bastante aplaudible la postura de las y los legisladores de Movimiento Ciudadano y el PAN, que fueron congruentes con su actuar, votaron a favor del desafuero y atienden los gritos de justicia de una mujer.

Está más que claro que quienes votaron en contra del desafuero están seguros que CUAHUTEMOC es culpable, de lo contrario, si no debiera nada y estuviera libre de toda culpa hubiera hasta el mismo BLANCO solicitado licencia para atender el asunto, se insiste, el que nada debe nada teme.

La pregunta aquí seria, ¿qué harían las diputadas y diputados que apoyan a CUAHUTEMOC si la violada fuera su hija o hermana?, ¿Actuarían igual?, ¿ahí si atenderían los gritos de auxilio de una mujer?, se pudiera decir que su actuar sería distinto, pero a estas alturas del partido viendo como exhiben su “calidad humana” la verdad es que quien sabe, igual y les gana la conveniencia.

Digo, porque la verdad no se está pidiendo que ellos enjuicien a CUAHUTEMOC, sino que se haga una investigación, simple y sencillamente lo que pedían era que se permitiera, ya sin fuero, que el señalado respondiera ante las autoridades y si resulta inocente, pues bien, y si se comprueba su mal actuar pues que las autoridades judiciales actúen en consecuencia.

En fin, la situación es que con todo y acusaciones de abuso sexual CUAHUTEMOC BLANCO no será desaforado, en el mes de la mujer y los discursos de todas para todas pues resulta que hasta los desvergonzados priistas votaron a favor de desechar la solicitud de desafuero, prácticamente es como si los tricolores se tiraran de panza para que BLANCO anotara gol en una portería sin portero.

Como dijera la amiga ex priista, “bola de mugrosos”.

Y si, en el caso de los diputados hasta parece que no tienen madre, que no tienen hijas, esposa o hermanas. Pero las diputadas estuvieron peor, fueron las que gritaron que es tiempo de mujeres y no son capaces de solidarizarse con una de ellas.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ