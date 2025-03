Nada que esconder

La transparencia de los Gobiernos siempre es un tema que se queda en duda o con muchas trabas, pero en el caso del municipio de Tampico, la alcaldesa, Mónica Villarreal, ha demostrado que las puertas están abiertas para las preguntas y los cuestionamientos.

Este jueves se realizó una sesión de cabildo, a donde fue citado a comparecer el secretario de servicios públicos, Ricardo Mora, mejor conocido como «El Cebollas», muchos esperaban «agarrar» de ring para poder golpear, pero los resultados callaron bocas y dejaron claros los avances.

La regidora del PAN, Carmen Díaz, solicitó la presencia del funcionario, quien defendió su chamba con datos duros, donde destacó que en estos primeros 177 días se han comprado, con recursos propios, 11 camiones recolectores, sumando un total de 28 unidades, para mejorar el servicio de la recolección de la basura.

Se han atendido cada una de las peticiones de lámparas en mal estado para mantener encendidas las más de 23 mil que hay en las colonias y avenidas principales de la ciudad.

Se atienden un promedio de 15 toneladas de desechos por hora, se dieron a conocer las colonias que se encuentran al cien por ciento en materia de iluminación como lo es el caso de la Morelos, Vicente Guerrero, Revolución Verde, Tamaulipas, Cambell entre otras.

La alcaldesa Mónica ha logrado motivar a los integrantes de la iniciativa privada para estar colaborando en la rehabilitación y parques de un promedio de 100 parques, algo que nunca se había visto.

Se dieron los detalles de las acciones y tareas que se han llevado a cabo, desde el primer día de la administración porteña, para buscar que los servicios públicos atiendan cada una de las demandas de la población.

“El cebollas” y la presidenta reconocieron el reto que recibieron para poder retomar el mantenimiento de la ciudad, pero en este corte de caja de los primeros seis meses, los resultados son positivos.

Acudieron muchos tampiqueños a estar respaldando al funcionario y a la primera autoridad, y regidores como Cuitláhuac Ortega, Diana Neri, Martha Quiroz del PRI, entre otros reconocieron los resultados obtenidos hasta el momento.

Los resultados fueron tan claros que la edil Carmen Díaz, se quedó muda, no le hizo ni una pregunta al funcionario, pese a que la doctora se la pasó «dando y dando lata» con esta comparecencia.

La regidora cree que ser la Contreras de las sesiones de cabildo es sinónimo de trabajo, pero por el contrario, su protagonismo que emplea no justifica los más de 60 mil pesos que le pagan de salario mensual, ojalá que se ponga a trabajar y deje de perder el tiempo porque le sale muy caro al pueblo su manutención y en realidad realice acciones productivas para la ciudad, pues ni su bancada del PAN la aguanta y la dejaron sola.

El único edil que trató de hacerse el «valiente» en las sesiones de cabildo, fue Mon Marón, pero una líder de colonia le gritó y lo dejó «calladito, de nada le sirvió querer ser el nuevo niño héroe del 2025.

Finalmente, muchos le apostaban a que Ricardo Mora saliera de la sesión de cabildo con su renuncia bajo el brazo, pero fue todo lo contrario, fue coronado como un «súper secretario» que está haciendo la chamba que se necesita bajo la directriz de la alcaldesa Villarreal Anaya.

Además se dio a conocer que el manejo correcto de las finanzas que se ha realizado en esta administración doble AA , donde la tesorera, Silvia Gongora y la presidenta Mónica, han sido piezas fundamentales.

Esta calificación muestra que se han cuidado en qué se gasta cada centavo de los tampiqueños.

Y la comparecencia que no hay nada que esconder en esta administración porteña.

HAY REGIDORES QUE ANDAN DEFENDIENDO A SUS «TAZITOS DORADOS» DE LA BARANDILLA

En los cabildo de la zona sur de Tamaulipas el fantasma de que «trabajan poco y GANAN MUCHO» sigue siendo el «Talón de Aquiles» de los ediles, porque muchos son totalmente improductivos e innecesarios.

La neta, se les puede perdonar, que muchos de ellos casi no se paren a despachar a sus cubículos, por que siempre vemos las mismas caras de siempre.

También se les puede disculpar que sólo vayan a tomar café y a almorzar en las salas de regidores, da lo mismo que los regidores se preocupen más por llevar zapatillas nuevas que por trabajar.

Pero, lo que es reprobable es saber que andan «charoleando» como regidores para andar sacando borrachos de la barandilla municipal, y si lo hacen, ojalá den a conocer en sus informes de sesión que le hicieron el favor a sus amigos o compadres «tazitos dorados» que andaban de rijosos.

Esto sucede en los tres municipios hay regidores que andan de abogados de sus tazitos dorados, esperamos entiendan el mensaje, por que de lo contrario hay que ventanearlos con nombre y apellido para que dejen de andar haciendo uso de su tráfico de influencias.

¿ QUE ONDA CON LA DIPUTADA CHARO GLZ?

Vemos a Charo González, Diputada local del PAN, «pluri», de Tampico, que está desempeñando un papel muy pobre y gris en el Congreso local de Tamaulipas, no ha logrado gestionar ni una caja de chicles para esta ciudad.

La tampiqueña acude está tan agradecida con ex Gobernador, Cabeza de Vaca, de que le regalara esta Diputación con sueldo de a gratis, que no ha dejado de quitarse el sello de empleada del ex mandatario.

Aunque esto represente que le está fallando a su ciudad y a los tampiqueños, y eso no se vale, pues Charo tiene más de 20 años de estar viviendo de la política, desde regidora como funcionaria y ahora Diputada local, obviamente puestos regalados, por ella no gana ni su cuadra en las urnas.

Los políticos deben de dar la cara a su raza, por que viven y comen del dinero del pueblo, pero ellos prefieren ser leales a sus patrones políticos.

Recuerde: ¡¡No se vale chillar!!

POR EL RESBALÓN / MARIO ALBERTO PRIETO