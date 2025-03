Teo González revela que no quiso aparecer en LOL, pues lo considera un ‘programa muy grotesco’

MÉXICO.- Durante una reciente entrevista para el podcast «Dejando Huella», el famoso comediante mexicano Teo González dio a conocer que fue llamado para formar parte del elenco de «LOL: Last One Laughing«, un reality show de comedia con diversas celebridades conducido por Eugenio Derbez, sin embargo, explicó que terminó rechazando el llamado debido a que lo considera un programa muy grotesco y crudo.

Asimismo, confesó que nunca ha podido ver un capítulo de LOL completo, señalando que le pareció una producción de mal gusto luego de que vio una escena en donde la actriz y humorista Liliana Arriaga, «La Chupitos» aparecía con un miembro masculino pegado en la frente, comedia que según explicó, no va acorde con su estilo.

«Yo nunca he visto uno completo, así pasando he visto. Y en el primero vi a la Chupitos con un pene pegado en la frente, se me hizo tan grotesco que dije híjole, no, no quiero hacer esa clase de comedia. Entonces rechacé mi invitación, me dijeron: ‘oye te interesaría participar en LOL’, le dije no muchas gracias, no puedo»