Alerta Condusef sobre fraudes vía telefónica

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) insiste en la alerta sobre intentos de fraudes vía telefónica y por el WhatsApp a usuarios de servicios financieros en el que personas se identifican como empleados de este organismo y les aseguran se ha recuperado dinero de una financiera en números rojos y será devuelto a los afectados, lo cual es completamente falso.

Rogelio Mata Delgado, delegado en Tamaulipas de este organismo advirtió que hay una alerta nacional debido a llamadas telefónicas y por mensajes a través de la aplicación en mención de falsos trabajadores de CONDUSEF, por lo cual este deja en claro que es falso que personas de la institución este llamando o enviando mensajes, para decirles que se recuperó el dinero de una financiera y se será devuelto a las personas afectadas.

Deja en claro primero que CONDUSEF no realiza recuperación de dinero ni bonificaciones, y que no cuenta con gestores, representantes o empleados que realicen esos trámites de devolución de dinero, por lo que si reciben llamadas o mensajes con esas características se le recomienda a lo población, no compartir información personal y mucho menos bancaria, no hacer depósitos ni transferencias a desconocidos porque se puede perder ese dinero por completo.

Por Salvador Valadez C.