Aleska Génesis acude a Fiscalía y denuncia abuso de poder

MÉXICO.- Aleska Génesis, modelo e influencer que recientemente fue eliminada del reality La Casa de los Famosos All Stars 2025, acudió a firmar ante la Fiscalía, como parte de las condiciones impuestas por las autoridades tras ser vinculada a proceso por el presunto robo de relojes de lujo.

Durante su visita, aprovechó para hacer declaraciones contundentes: se dijo víctima de una campaña de difamación, abuso de poder y violencia de género.

Aleska fue detenida tras su salida del reality show, acusada del presunto robo de varios relojes con un valor millonario.

Si bien lleva su proceso en libertad, las autoridades le han retirado el pasaporte y le han prohibido salir del país, además de exigirle que se presente periódicamente a firmar ante la Fiscalía para confirmar su localización.

Frente a medios de comunicación, Aleska aseguró:

Durante su declaración, Aleska señaló directamente al empresario Javier Rodríguez Boggio, ex pareja de su hermana, como el principal responsable de su detención:

«Como no le puede hacer daño a ella, me lo está haciendo a mí. Me sacaron de un reality show sin orden de cateo, con un amparo en mano. Vine a trabajar a un proyecto importante y fui privada de mi libertad».