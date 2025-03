Construirán 900 viviendas en este año

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un total de 900 viviendas serán construidas en Ciudad Victoria este año, mientras que en todo el estado, se estima alcanzará la cifra de 20 mil casas, informó Jorge René Guajardo. Maldonado presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en el estado dijo que uno de los problemas que están enfrentando es la falta de mano de obra en la construcción.

Dijo que tan sólo por parte de los desarrolladores de Vivienda se proyecta construir más de 12 mil viviendas que se sumarán a las que hará el gobierno federal con el nuevo programa del Infonavit y otros programas institucionales para superar las 20 mil unidades lo cual será un detonante económico y de empleo en la entidad.

No obstante lo anterior, el líder de los desarrolladores de vivienda en el estado y actual vicepresidente nacional de CANADEVI admitió que uno de los problemas que está teniendo es la falta de mano de obra en las construcciones algunas se han tenido que retrasar por lo mismo asegurando que es fenómeno derivado de que muchos se han diversificado y optan por otras actividades para tener el sustento en sus hogares, por fortuna se han ido solucionando la situación con la rotación de personal.

Sobre el tema de los aranceles aclaró que la mayor parte de los materiales de construcción se elaboran en territorio nacional por lo que consideró que el impacto al menos a este sector se verá pero no tan fuerte, hay esperanzas de que el gobierno de Estados Unidos entienda que no se pueden tomar medidas unilaterales que no solo afectan a sus socios comerciales sino también a su ecónomo interna tal y como ha ocurrido ya.

La vivienda quizás tenga aumentos de precios pero no desproporcionados, porque los insumos que se utilizan se producen en territorio nacional lo que es de mucha ventaja.

Por Salvador Valadez C.

Expreso La Razón