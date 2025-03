Dos madres intercambian a sus hijos de 6 años, descubrieron que fueron confundidos al nacer

PERÚ.- Dos mujeres, originarias de Perú, han acaparado la atención de la prensa internacional luego de que, junto con sus hijos menores de edad, protagonizar una historia de película. De acuerdo con medios locales, ambas mujeres habrían descubierto que sus hijos, a quienes criaron por seis años, no eran sus hijos y que habían sido cambiados al nacer, esto por un presunto error por parte del hospital donde ambas dieron a luz el mismo día hace más de seis años atrás.

Las protagonistas de esta desgarradora historia son Ruth Cieza y María Chilcón, quienes dieron a luz el 24 de diciembre de 2018 a sus respectivos hijos. Los menores, ambos varones, nacieron con pocos minutos de diferencia en el Hospital General de Jaén, en la región de Cajamarca. Tras sus partos, las mujeres recibieron a sus bebés, a quienes consideraban sus hijos. Desde entonces, estuvieron criando a los menores, sin tener idea de que en realidad cuidaban al hijo de otra mujer.

Por seis años las mujeres estuvieron criando a sus hijos sin notar nada extraño. Fue hasta que, Ruth Cieza comenzó un proceso de divorcio que la verdad salió a la luz. Medios locales informaron que la mujer entabló un proceso legal para obtener una pensión alimenticia por parte de su ahora exesposo; en medio del juicio, el juez habría pedido una prueba de paternidad del sujeto con el menor, lo que habría revelado que no era su hijo. Ruth desconcentrada se sometió a la misma prueba y también salió negativo: el niño al que habían cuidado por seis años no tenía una relación sanguínea con ellos.

Un divorcio reveló la verdad

Las mujeres tuvieron que entregar a sus hijos. Foto: AP.

Ante el extraño caso, las autoridades peruanas exigieron al hospital que se realizaran pruebas de ADN a todas las mujeres que dieron a luz el mismo día que Ruth, así se reveló que había otra familia cuyo ADN no coincidía con el de su supuesto hijo. Ruth entonces conoció a María Chilcón, quien había pasado 6 años creyendo que el niño que vivía con ella era su hijo. Ambas mujeres externaron, a medios locales, el sufrimiento que enfrentaron al encontrar a sus verdaderos hijos y al tener que separarse de los menores que habían estado criando como suyos.

Momento en que las dos madres intercambian a los niños. Foto: El Espectador de Perú

Un juez ordenó a ambas mujeres regresar a los niños a sus familias biológicas, por lo que Ruth y María tuvieron que renunciar a los menores que habían estado criando para recibir a sus hijos biológicos, los cuales también quedaron sorprendidos con esta impactante noticia. Ahora, ambas mujeres han iniciado una demanda contra el hospital donde dieron a luz a sus pequeños, pues denuncian que les han causado severos daños psicológicos tanto a ellas, como a los menores, quienes ya estaban acostumbrados a sus familias.

Madres demandarán al hospital

Las mujeres dieron a luz el mismo día. Foto: Freepik.

Para agencias de noticias como Associated Press, las madres han brindado entrevistas hablando sobre la dolorosa situación que actualmente están enfrentando tanto ellas como sus hijos: «me estoy adaptando a mi niño que nació de mí, al que me lo han traído, y, al mismo tiempo extraño a mi hijito, que se fue al campo a vivir con su verdadera mamá. No puedo sacarme de la cabeza el recuerdo de mi hijito que se fue”, fueron las palabras de Ruth Cieza, quien fue la primera en descubrir que el niño al que había estado criando no compartía sangre con ella y su ahora exesposo.

De igual manera, María ha compartido que ella sí notó que el bebé que le entregaron en el hospital no se parecía al que ella había dado a luz, pero sentenció que las enfermeras la tildaron de «loca» y la convencieron de que el recién nacido era el mismo: «todo el dolor que estamos pasando es por el hospital y las enfermeras. Yo nunca voy a olvidar lo que me dijeron”, narró la mujer. Ambas madres adelantaron que seguirán adelante en contra del nosocomio y ahora toman terapia psicológica para sobrellevar la situación que están viviendo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO