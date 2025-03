Karime Pindter habla sobre el distanciamiento con Gala Montes

MÉXICO.- Karime Pindter formó una de las amistades más icónicas junto a Gala Montes en «La Casa de los Famosos México» y aunque parecía ser sólida no resultó como esperaban ya que la actriz lanzó una serie de acusaciones que habrían terminado por distanciarlas. Pese a ello, la influencer se dijo dispuesta a darle una segunda oportunidad y le envió un mensaje a la también cantante, quien enfrenta una fuerte polémica por la reciente entrevista de su mamá, Crista, con Adrián Marcelo.

Aunque se colocaron como las favoritas del público en reality show y desataron rumores de romance, Gala Montes hizo evidente una enemistad con Karime Pindter al señalarla de supuestamente robarle trabajo. Dejarla de seguir en Instagram sólo confirmaría aquello que comenzó con un rumor en redes sociales y, finalmente, fue confirmado por la exestrella de «Acapulco Shore» al mencionar el distanciamiento entre ellas.

Karime Pindter habla del distanciamiento con Gala Montes

En un encuentro con los medios retomado por «Qué buen chisme» en YouTube, Karime Pindter fue cuestionada sobre la entrevista que concedió Crista Montes a Adrián Marcelo a cambio de un fuerte suma de dinero -misma sobre la que el influencer regiomontano ha alardeado asegurando asegurando que «lucró» con lo ocurrido entre madre e hija-. La también modelo se limitó a mencionar lo bueno que existió entre ella y Gala Montes, por lo que no dudó en enviarle un mensaje de reconciliación.

Karime Pindter rompe el silencio sobre el distanciamiento con Gala Montes y le envía mensaje de reconciliación. Foto: IG @karimepindter

«No me voy a meter en eso, respeto muchísimo a Gala. Yo espero que sí continúe (su amistad) yo la adoro, ha dicho cosas con las que no estoy de acuerdo, pero espero que pronto podamos ser las amigas que fuimos en ‘La Casa de los Famosos’, dimos un mensaje todo el team Mar de amor, de inclusión, entonces, si puedo verla pronto y volver a convivir yo feliz de la vida. El distanciamiento es inminente, pero para mí sí es una amiga y lo que viví con ella es super especial y espero volver a estar con ella”, dijo Karime Pindter.

¿Karime Pindter volvería a «La Casa de los Famosos»?

Exparticipantes como Mariana Echeverría, Emilio Osorio y Nicola Porcella han señalado que no volverían a participar en «La Casa de los Famosos México» aún cuando para la mayoría de ellos significó un fuerte impulso a su carrera en el medio artístico. Aunque esto no ha sido igual para todos, pues otros se enfrentaron a una ola de críticas y ataques en redes sociales de fans molestos con su comportamiento en el programa.

Al respecto, Karime Pindter se mostró feliz con su participación aunque descartó volver a entrar a «La Casa» ante las dificultades que enfrentó por el encierro: «Para mí es una súper oportunidad, una súper plataforma, una de las experiencias más padres que he vivido, para mí me sumó muchísimo. Quizás no quisiera volverlo a hacer porque está muy cansado, uno sale muy descompensado, pero para mí fue de lo mejor que he hecho en mi vida (…) Sí hubo momentos fuertes, pero a la vez fue más lo que gané con los amigos que hice que lo que se vivió”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO