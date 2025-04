A.B. Quintanilla abandona entrevista al ser cuestionado sobre Yolanda Saldívar

MÉXICO.- A.B. Quintanilla fue uno de los invitados especiales en el Tecate Pa’l Norte que se realiza este fin de semana, el cantante aprovechó su presentación para rendir homenaje a su hermana, Selena Quintanilla, a unos días de su 30 aniversario luctuoso. Al respecto, el también productor fue cuestionado sobre Yolanda Saldívar luego de que autoridades en Estados Unidos le negaran la libertad condicional.

Aunque Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla el 31 de marzo de 1995, la expresidenta del club de fans de la cantante tenía la opción de solicitar libertad condicional una vez que cumpliera 30 años de sentencia. Ante esto, la exenfermera hizo su solicitud y, tras semanas de análisis, la Junta de Indultos y libertad Condicional en Texas se la negó y, a través de un comunicado, señalaron que el panel encontró que Saldívar sigue representando una amenaza para la seguridad pública.

A.B. Quintanilla se presentó el sábado 5 de abril en el festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey, Nuevo León, lo que significó su regreso a México tras más de una década. Así lo señaló él mismo durante una conferencia de prensa en la que su actitud cambió de un momento a otro y enfureció al ser cuestionado sobre el caso de Yolanda Saldívar, pues además realizó un homenaje a la «Reina del tex-mex» al que invitó a Ximena Sariñana, Belanova y Matisse.

“¿En serio, vas a arruinar un momento bonito con esa pregunta? No me faltes al respecto. Es bien fácil, al mencionar el nombre de alguien que hizo un acto que afectó a todo el mundo, mencionarlo aquí, en un bonito homenaje que estamos haciendo, eso no se vale. Felicidades, me encabronaste, es la última pregunta, gracias por venir. Los amo mucho, los quiero mucho y necesitamos más paz en el mundo y más inteligencia», dijo A.B. Quintanilla antes de abandonar molesto la entrevista.