Estos alimentos se pueden congelar y no pierden su sabor ni nutrientes

Es una técnica de cocina que se utiliza para conservar los alimentos por mayor tiempo, pero no a todos los productos les funciona de la manera correcta

MÉXICO.- Una práctica bastante utilizada en la cocina y que tiene como objetivo prolongar la duración de los alimentos es congelarlos, pero es importante conocer qué es lo que sí se puede llevar hasta el refrigerador y que no pierde sus propiedades ni su sabor durante este proceso.

Según la ingeniera de alimentos Mariana Zapién, hay productos que se pueden congelar por semanas e incluso hasta meses, siempre y cuando antes de meterlos al congelador se guarden por porciones y también deberán cumplir con técnicas de descongelamiento correctas para evitar que se pierdan en este cambio.

Congelar los alimentos para consumirlos después ayuda a evitar el desperdicio excesivo que se vive todos los días en todo el mundo, por lo que se debe conocer cuáles son los productos a los que no les pasa algo significativo cuando se guardan en esta parte del refrigerador.

Uno de los productos que los nutricionistas han mencionado que es perfecto si se congela e incluso promueven a las personas que desean alimentarse de una manera más saludable, pero tienen poco tiempo para cocinar es la verdura congelada que se vende en bolsas en el supermercado, una alternativa bastante práctica con elementos llenos de fibra y nutrientes.

Algunas verduras se pueden congelar. Foto/freepick

¿Qué alimentos se pueden congelar?

Los expertos en alimentos recomiendan tomar en cuenta que cuando se lleva a congelar algún producto tal y como el pan, si este es una pieza grande lo recomendable es cortarlo en pedazos pequeños para que al momento de descongelarla sea más fácil y sencillo, así también evita que se desmorone.

Pan: puede conservarse en buen estado incluso hasta después de los seis meses, debido a que el almidón sufre un proceso de reorganización y es más resistente a un tipo de fibra que actúa como prebiótico y favorece la salud intestinal.

Arroz: cuando está cocido se puede congelar seleccionándolo en porciones individuales y dura hasta 2 meses.

Pasta: este producto cuando está cocido también tiene una duración de 2 meses en el refrigerador, al descongelarlo se deberá hervir con agua por 3 minutos.

Se recomienda no congelar los huevos. Foto/Freepick

¿Qué alimentos no deben congelarse?

Hay alimentos que se recomiendan no llevar al congelador, ya que, de no tener un proceso correcto de descongelación, este podría deteriorar su textura e incluso se puede echar a perder, además de que los nutrientes ya no serán los mismos, por lo que es mejor evitar este proceso.

Frutas crudas a excepción de los frutos rojos, las demás deberían estar cocinadas o en puré

Huevos

Lácteos

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO