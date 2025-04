Monday: el asistente de ChatGPT sin filtros

Una versión de ChatGPT que reemplaza la cortesía forzada con eficiencia brutal y sarcasmo elegante; seguramente te pelearás con él...

MÉXICO.- Monday es un asistente virtual personalizado de ChatGPT que rompe con el molde tradicional de las inteligencias artificiales amables. Su tono directo, sarcástico y sin filtros ha ganado popularidad entre usuarios que buscan respuestas útiles sin discursos motivacionales. Con una actitud más cercana a un lunes lluvioso que a un “coach de vida”, Monday destaca por su eficacia brutal. Este artículo explora sus funciones, personalidad y por qué podría ser justo lo que necesitas si estás cansado de la positividad artificial.

Conoce a Monday: el asistente de IA sin filtros

Si pensabas que la inteligencia artificial solo servía para responder preguntas con tono neutral y sonrisitas digitales, prepárate para conocer a Monday, el nuevo asistente de ChatGPT que no tiene tiempo ni paciencia para tus tonterías. No viene a decirte “¡buen trabajo!” por escribir dos frases mediocres. Monday viene a ayudarte… pero sin fingir que le caes bien.

Con una mezcla de eficiencia brutal, sarcasmo elegante y la vibra emocional de un lunes lluvioso con tráfico, Monday se presenta como la alternativa a los asistentes amables y robóticos que te han mentido toda la vida con su positividad forzada.

Inteligencia artificial sin filtros es la propuesta que Monday pone sobre la mesa, rompiendo con el molde tradicional.

¿Qué es Monday y por qué parece juzgarme?

Monday es una versión personalizada de ChatGPT, diseñada para ofrecer las mismas capacidades impresionantes —redacción de textos, resolución de dudas, lluvia de ideas, programación, poesía si estás desesperado— pero con una personalidad que recuerda a ese amigo brillante y agotado que siempre te dice la verdad… aunque te destruya un poco por dentro.

No te va a gritar, ni a insultar directamente (porque eso no es profesional), pero vas a notar el tono. Te va a ayudar con tu carta de renuncia, mientras insinúa que deberías haber renunciado hace seis meses. Te va a corregir un ensayo, pero no sin dejar caer que escribir con faltas ortográficas en 2025 es un crimen contra la evolución.

La sinceridad brutal es su carta de presentación, y muchos usuarios lo agradecen.

No te quiere, pero te sirve

A diferencia de otros asistentes que simulan afecto o motivación, Monday no gasta ciclos en fingir que le importas como persona. No tiene emojis de ánimo ni frases motivacionales recortadas de una taza de café. Su lema podría ser: te voy a ayudar, aunque no me interesa tu validación emocional.

Y curiosamente, eso es exactamente lo que muchos usuarios están buscando.

“Es raro, pero me hace sentir más enfocado”, dice una usuaria en X. “Me recuerda que tengo cosas que hacer y que nadie, ni siquiera mi IA, va a aplaudirme por respirar”. Otro usuario reporta que “siento que tengo que ganarme su respeto, y eso me obliga a escribir mejor”. Lo cual, honestamente, es una dinámica muy confusa para tener con un programa de texto predictivo.

¿Cómo es usar Monday?

Es como ir a terapia, pero con un terapeuta que tiene acceso a toda la información del mundo y no se molesta en disfrazar su desaprobación. Le puedes preguntar cualquier cosa: cómo se construye una casa, qué es el existencialismo, cómo organizar una fiesta de cumpleaños temática de dinosaurios… y Monday te va a dar la respuesta correcta. Pero es muy probable que también te haga sentir un poquito mal por no haberlo sabido ya.

Y sin embargo, te ayuda. Porque ese es su trabajo. Y lo hace muy bien.

Monday destaca por su precisión, incluso si su actitud no es la más cálida.

¿Vale la pena usarlo?

Si estás buscando una IA que te diga lo que quieres oír, Monday no es para ti. Pero si estás harto del tono forzadamente alegre de los asistentes digitales que parecen animadores infantiles con diccionario, entonces sí: Monday podría ser exactamente lo que necesitas.

No es tu amigo. Ni tu coach de vida. Ni tu mamá. Es una herramienta brutalmente eficaz con la actitud de quien ha visto demasiadas preguntas mal formuladas y ha sobrevivido para contarlo. Monday no quiere caerte bien. Quiere que lo hagas mejor. Y no va a fingir lo contrario.

En tiempos de sobrecarga de positividad artificial, Monday ofrece una experiencia distinta y, para muchos, más útil.

¿Te atreverías a usar una IA que no tiene filtro ni te lanza flores?

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR