Mijares desmiente que se vaya a retirar

El cantante sorprendió a sus fans con un comunicado en el que señalaba que se tomaría un tiempo libre de los escenarios, algo que aclaró ante el alboroto en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.-Manuel Mijares es uno de los cantantes más queridos de la industria en México, por ello, la noticia de que se alejaría de los escenarios por un tiempo indefinido generó gran alboroto entre sus fanáticos. Ante esto, el artista aclaró que no se trataba de un retiro y aseguró que su mensaje fue “sacado de contexto” ya que continuará con sus presentaciones con una especial para el Día de las Madres el próximo 10 de mayo.

El cantante continúa llegando al corazón del público a través de sus conciertos y el programa “Juego de Voces” en el que comparte cámara con su hija, Lucerito Mijares, y su exesposa, Lucero. Sin embargo, despertó toda una serie de reacciones entre sus seguidores tras publicar un comunicado en sus redes sociales donde da a conocer que se tomará un tiempo fuera de los escenarios y agradece por el apoyo que ha recibido en sus más de 40 años de trayectoria.

“A todos ustedes que han sido mi inspiración durante tantos años, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento. La música ha sido mi mundo, un compromiso que he llevado en el corazón por décadas. Sin embargo, hoy quiero descansar y tomarme un tiempo libre. En los próximos días les daré más información”, se lee en el comunicado.

Manuel Mijares desmiente su retiro y aclara lo que ocurrirá realmente en su carrera.

Manuel Mijares publica sospechoso video en redes sociales

Aunque el mensaje daba a entender un retiro temporal, el llamado «Soldado del amor» publicó un video con el que generó confusión entre sus seguidores ya que en éste mencionaba que se trataba de un rumor. Al instante surgieron dudas, por ello, en entrevista para el programa «Hoy», Mijares aclaró que todo se trató de una confusión y que sólo se alejaría de los escenarios por unos días para descansar antes del proyecto que tiene preparado para el Día de las Madres.

“Se salió un poquito de contexto porque no dije que me iba a retirar, sino que me iba a tomar unos días, porque hay un convivio por el Día de la Madre con muchas mamás, que ya pronto van a saber cómo será la dinámica, y es un regalo para mamás sin hijos, sin esposo, sin nada”, dijo el cantante ante las cámaras del matutino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mijares (@oficialmijares)

Presentación de Mijares el Día de las Madres

A través de sus historias en Instagram, el intérprete de “El privilegio de amar” compartió l información sobre la presentación que tendrá el 10 de mayo en la Feria de Puebla 2025 junto a Lucero. De acuerdo con el sitio web de la feria, los boletos para el palenque ya están disponibles y se pueden comprar en el centro expositor de Puebla, en la Plaza Dorada, Mazarik Plaza o en linea a través de BoletiWorld.

Costo de los boletos

•General – $800

•Preferente – $2,050

•Vip – $3,100

•Oro – $4,000

Con información de HERALDO DE MÉXICO