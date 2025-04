El implacable auditor

ENTRELINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

De manera desafiante y sin tener la debida información legal respecto a lo que podría pasarle a aquellos alcaldes, alcaldesas y directivos de dependencias paraestatales de Tamaulipas que hicieron mal uso del presupuesto y que derivado de sus deslices realizaron un daño a la hacienda pública, el Auditor Superior del Estado FRANCISCO NORIEGA OROZCO, sentenció que si en el tiempo estipulado no subsanan la infinidad de observaciones hechas a sus cuentas públicas podrían enfrentarse a serios problemas tanto administrativos, jurídicos y hasta prisión preventiva es decir, la cárcel.

En un hecho inusual el referido funcionario advirtió y recomendó a los presuntos culpables de desvío de recursos atender la situación a la brevedad so pena de verse involucrados en temas de toda índole.

En el entuerto se encuentran casi todos los municipios de la entidad comenzando por los 558 millones de H. Matamoros seguidos de ciudad Victoria con 438 millones de pesos y Altamira con 294 millones sin comprobar.

El mentado quebranto al presupuesto según relató el referido funcionario, es producto de una exhaustiva revisión la cual arrojó los montos señalados mismos que a juzgar por el tiempo que tienen para resarcir el daño difícilmente lograran solventar, son miles de millones de pesos los que se tienen que “arreglar”.

Desde luego que esta información cae como anillo al dedo para aquellos que toman decisiones políticas es decir, quienes sean un obstáculo en los proyectos trazados simple y sencillamente les sacaran los “trapitos” al sol nada nuevo sin duda en sistema político nacional y donde Tamaulipas es parte.

En medio todo esto y que aunque no se atreven a decirlo abiertamente al menos tres alcaldes comentan que la integración de las carpetas de investigación donde se ven involucrados se hicieron de manera tendenciosa en pocas palabras dudan de las cifras dadas a conocer por el amenazante auditor FRANCISCO NORIEGA, ahí queda.

Por lo demás hay que estar muy al pendientes en los días por venir para saber qué municipios se pusieron al corriente en tiempo y forma y así quedar fuera de todo castigo, eso significa que hay que esperar una segunda entrega informativa por parte del implacable auditor superior del estado.

En tanto si otra cosa no sucede al filo del mediodía estará nuevamente en Tamaulipas la presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM PARDO concretamente en Reynosa y H. Matamoros donde encabezará en el primero, la supervisión de los apoyos otorgados a los cientos de damnificados afectados por las torrenciales lluvias que devastaron gran parte de la ciudad entre ellas sus viviendas entre otras muchas cosas.

En H. Matamoros donde se trasladaron desde Reynosa por tierra se realizará un evento relacionado con la otorgación de créditos del Infonavit.

Desde luego que en su recorrido será acompañada en todo momento por el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA así como por parte importante de su gabinete.

En otro tema luego de la deportación de Estados Unidos a territorio nacional el ex gobernador de Tamaulipas TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA fue remitido a la prisión de máxima

seguridad del altiplano, en el estado de México en cumplimiento de par de órdenes de aprehensión por su presunta participación en delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Información difundida sobre el caso indica que el ex mandatario comparecerá ante el juez que lo requiere en el centro de justicia penal con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez del estado de México.

En otras cosas dentro de la actividades conmemorativas al Día Mundial de la Salud y bajo el lema “Comienzos Saludables, Futuros Esperanzadores” el Subsecretario de Salud Pública REMBRANDT REYES NÁJERA en representación del Secretario del ramo VICENTE JOEL HERNANDEZ NAVARRO encabezó el evento conmemorativo donde se abordaron los temas para impulsar políticas y estrategias de atencion del recien nacido y de la madre.

Para sumar los esfuerzos de los gobiernos y la sociedad dicha celebración que se lleva a cabo cada siete de abril este año se enfoca a intensificar los programas de prevención para la mortalidad materna y neonatal así como dar prioridad a su salud y bienestar, externo el funcionario durante su narrativa.

Cabe resaltar que durante el relevante evento se presentaron las estrategias que el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ha establecido como máxima prioridad en su administración tales como la Estrategia de Acompañamiento en el Embarazo, la cual incorpora la tecnología para otorgar una atención oportuna a la mujer embarazada.

Asimismo dentro de la conmemoración del Día Mundial de la Salud asistieron el Subsecretario de Atención Médica MARTIN ARTURO RODRÍGUEZ ALCOCER, la Subsecretaría de Administración y Finanzas CAROLINA ARRIAGA FLORES, así como los representantes del sector salud como los directores de las unidades hospitalarias y jurisdicciones sanitarias.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodríguez

Correo: maguilar96@hotmaul.com