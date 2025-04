El patrimonio cultural

Sin duda es importante saber y reconocer que es el patrimonio cultural: ¿de qué se trata? Porque es importante para los mexicanos y también para los tamaulipecos, realmente lo apreciamos y valoramos.

Pues bien primeramente comentar que este 18 de abril es día del Patrimonio Cultural, quiero decir que yo lo manejo de esta forma, pues como arqueólogo valoro todos esos materiales arqueológicos que recuperamos mediante excavación, recolección de superficie y diversas técnicas de investigación, por hoy lo hago a través de imágenes, comunicaciones de amigos interesados en el patrimonio cultural pues no parece haber interés y sin presupuesto resulta más difícil, las diferentes industrias de los materiales que rescatamos de concha, hueso, madera, cerámica, metal todo eso es patrimonio cultural, no solo los sitios arqueológicos y los monumentos históricos.

Incluso lo que denominamos basura de lugares históricos que tristemente no está contemplado este patrimonio y los buscadores de tesoros se los llevan, pero como investigar todo esto o simplemente protegerlo si ni la propia ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos Artísticos e Históricos lo denota, al menos no he visto que casquillos, monedas, balas y otros elementos correspondientes a la industria de la metalurgia se contemplen; como es que vamos a proteger este patrimonio cultural o sitios coloniales, históricos incluso contemporáneos lo mismo sucede con el arte rupestre del estado, lugares históricos invaluables como Altas Cumbres o Burgos en el Cañón de Santa Olalla con sus 5 mil pinturas o esculturas olvidadas que deberíamos construirles su propio museo.

Aunque si buscamos por medio de la Federación realizar una Declaratoria de estos valdría la pena solicitárselo al Presidente de la Republica pues valla que Sorprenden los Resultados en Altas Cumbres abierto al público con mucho riesgo y sin proteger en lo más mínimo el patrimonio natural y cultural, incluso atender las necesidades primarias esto crece con letrinas, construcciones de materiales no acordes, no hay agua y más basura; compraron el proyecto sin saberlo canalizar debidamente, gente cuiden Altas Cumbres no hagan fogatas, no grafitis, no saquen las especies animales o vegetales incluso los fósiles son patrimonio cultural.

Desde siempre nuestras culturas han valorado el pasado, los aztecas regresaban a la antigua Teotihuacán y extrajeron mascaras funerarias que después fueron recuperadas de excavaciones en entierros en el Templo Mayor de México Tenochtitlan.

Desde tiempos de Maximiliano ya se tenía un interés por la Arqueología, Díaz poso con la Piedra del Sol, en esa época del Porfiriato Manuel Gamio y Alfonso Caso realizaron diversas investigaciones tanto en Templo Mayor como en Teotihuacán, los mexicanos ya reconocíamos el valor de nuestras culturas forjándose Museos que recibieron grandes colecciones que a la larga formarían uno de los mejores museos a nivel mundial el Museo Nacional de Antropología e Historia.

Después de la Independencia vino la Revolución y con ella la exaltación por lo mexicano; lo nuestro, nuestros caudillos indígenas Moctezuma y Cuauhtémoc, el patrimonio cultural e interés además, al crecer la gran urbe mexicana se realizaron desde tiempos coloniales trabajos de remodelación, construcción de nuevos edificios, que dieron nuevamente luz a nuestra historia indígena desde tiempos coloniales hasta las obras de comisión federal de electricidad que dieron luminosidad a esculturas como la Coatlicue o la piedra del Sol.

En Tamaulipas también por esos tiempos hubo revuelo Toribio de la Torre investiga en Tula cerca de la Laguna de San Isidro lo que actualmente es el sitio arqueológico de Tammapul “lugar de neblinas” y muchos años después probablemente lo que fue de las primeras investigación en Tamaulipas por Javier Romero y Juan Valenzuela cuando recuperan las seis momias tan famosas actualmente, en Ocampo.

En la frontera también se realizaron investigaciones en los vasos de las presas pero este es un arranque a la valoración del patrimonio cultural tamaulipeco en Cd. Victoria con personajes como el Prof. Edmundo Castro Núñez quien desde 1940 realizaba recorridos a visitar sitios arqueológicos, haciendas, pinturas rupestres en el estado y reportaba al Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Estas investigaciones sirvieron de base a las averiguaciones de MacNeish en el estado y base de mucho de lo que sabemos respecto a investigación y trabajo de campo actualmente.

Sé que hacia la región huasteca del sur del estado también se realizaron numerosas investigaciones bases de la arqueología e historia de la Huaxteca un Doctor coleccionaba piezas arqueológicas que le regalaban sus pacientes, hoy algunas forman parte de la colección del Museo de la Cultura Huasteca en el Espacio Cultural Metropolitano en Tampico pero su base corresponde al Museo del Tecnológico de Madero. Excavaciones en las Flores e investigaciones de Ekholm, MacNeish, Guevara, Ramírez incluso Don Román Piña Chan y después mis maestros Ángel García Cook y hasta yo he retomado las clasificaciones de materiales de las fases arqueológicas con sus características de los materiales en mi publicación de La Prehistoria en el Noreste Mexicano y el Valle de los Mamuts en Xicoténcatl, Tamaulipas sin embargo aún no contamos con un buen catálogo de cerámica de esta cultura y bueno en mi libro tienen uno de puntas de proyectil.

La sociedad tamaulipeca ha cooperado inmensamente, muchas personas llevaron materiales arqueológicos a donar patrimonio cultural al antiguo Museo de Antropología e Historia de la UAT en la capital, estos materiales paleontológicos, arqueológicos e históricos han servido desde 1949 como base de nuestra museografía actual desde el 2003 en el Museo Regional de Historia de Tamaulipas que cuenta con más de 500 piezas en exposición todo esto es patrimonio cultural así el mismo edificio construido a finales del siglo XIX, conocido como el Asilo Vicentino es ahora el Museo Regional de Historia de Tamaulipas y esto es patrimonio arquitectónico las piezas figurillas flechas son patrimonio cultural y los edificios también ya sean muebles o inmuebles.

Sin duda hablamos de patrimonio cultural Tangible o intangible, mueble o inmueble y es parte de la historia de la vida de nuestra propia historia lo que construimos, lo que celebramos, el arte, la cultura, la danza, la gastronomía, la religión o la agricultura, la tecnología de nuestra raza de Homo Sapiens Sapiens que nos ha demostrado que vamos avanzando y que nada nos detiene si no nuestra misma casa, la tierra.

Hace unos años un virus paralizo a la tierra y ni aun así, hemos querido valorar lo nuestro, proteger nuestra vida y las de las generaciones venideras de toda la humanidad debemos empezar a educar en la vida sustentable y en armonía con el patrimonio natural y cultural pues ambos le dan vida y color a los momentos que pasamos por la tierra misma de la que habremos de formar algún día. Para más información 834 133 5858.

Arqlgo. Francisco Mendoza Pérez