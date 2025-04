‘Elección es una gran oportunidad’

La candidata a Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas asegura que la nueva reforma abre la puerta a una transformación positiva del Poder Judicial

“La reforma judicial es una oportunidad para que el Poder Judicial se acerque a la gente”, advierte la candidata a magistratura del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras. Tras los primeros días de campaña, reconoció que el inicio ha sido desafiante debido a las restricciones impuestas por la autoridad electoral, limitando la comunicación con los electores.

“Tenemos una comunicación política con el elector muy pequeña hablando de manera masiva”, señaló. Sin embargo, Contreras destacó la disposición de la gente a conocer el Poder Judicial. “Vemos a una sociedad que sí quiere participar”, afirmó. “Existe el interés, pero también existen las dudas y en esta parte nosotros estamos tratando de acercarnos a explicar cómo será el proceso de votación”.

Contreras considera que la reforma judicial es un avance importante para acercar el Poder Judicial a la gente y generar políticas públicas que atiendan los problemas sociales desde la raíz. “La reforma judicial en este país tiene precisamente como propósito que el Poder Judicial se acerque a la gente”, dijo

“La interacción que debe existir entre poderes como instituciones puede, sin duda, abonar a generar políticas públicas que ataquen o que puedan atender nuestros problemas desde la raíz”, agregó. Contreras propone un Poder Judicial que no solo resuelva expedientes, sino que incida en la conducta de la sociedad.

“La justicia debe ser más allá que resolver expedientes, sino tratar de incidir en el camino o en la conducta de una sociedad”, señaló. Contreras también se refirió a la necesidad de una mayor participación ciudadana en la elección judicial. “Es un gran reto, sí. Se puede lograr, sí”, afirmó.

“Nosotros le pedimos la ayuda a los medios de comunicación. Nosotros le pedimos la ayuda a los entes gubernamentales si es que a partir de la resolución de la Sala será posible que esto suceda”. “A nosotros como candidatos o como primeros candidatos en una elección judicial nos toca salir prácticamente explicar qué es el Poder Judicial y en una segunda parte cuando nos han abierto nuevamente su puerta, bueno, ya entrar a la parte de cómo votar que tiene que ver con reconocer los cargos”.

¿Cómo sobresalir entre tantos candidatos?

La opción que tenemos al menos desde la postulación de Tania Contreras, pues es presentar la trayectoria, es presentar propuestas en concreto. He trabajado en el servicio público por más de 25 años y he tenido la oportunidad de laborar en el Poder Judicial como escribiente, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo y creo que esta percepción que ha tenido siempre el Poder Judicial de mantenerse al margen, de mantenerse alejado con su pretexto de blindar o de garantizar la independencia, de alguna manera tiene que romperse. Había siempre esta necesidad de mantenerse apartados de del entorno social que además era la escuela de los jueces, debía mantener esa distancia con con la población en general, insisto, tratando de cuidar esa independencia. Sin embargo, creo que la interacción que debe existir entre poderes como instituciones puede, sin duda, abonar a generar políticas públicas que ataquen o que puedan atender nuestros problemas desde la raíz.

Entonces, creo que esta experiencia que hemos tenido a lo largo de de de mi trayectoria profesional, creo que puede ayudar no solamente a fortalecer el Poder Judicial por sí, que hace mucha falta, pero ver más allá cómo el Poder Judicial debe ser uno de los motores, uno de los ejes que presentamos: la justicia como motor de paz. Es el primer eje y sobre el cual nosotros sostenemos nuestras propuestas.

Entonces, creo que esta experiencia que hemos tenido a lo largo de de de mi trayectoria profesional, creo que puede ayudar no solamente a fortalecer el Poder Judicial por sí, que hace mucha falta, pero ver más allá cómo el Poder Judicial debe ser uno de los motores, uno de los ejes que presentamos: la justicia como motor de paz. Es el primer eje y sobre el cual nosotros sostenemos nuestras propuestas.

¿Tienes en mente alcanzar a ser la más votada para alcanzar la presidencia del Tribunal?

Desde luego que es una aspiración que tenemos porque desde la Presidencia es posible generar esquemas administrativos y y como repito, un plan de desarrollo judicial. Desde luego, desde la Presidencia esto es posible, aunque finalmente son decisiones que se toman a nivel colegiado. Los 10 magistrados forman parte de las decisiones, pero sin lugar a dudas es una aspiración que permitiría cristalizar los proyectos que en el tema de Poder Judicial, insisto, en razón de mi experiencia profesional, pues he visualizado.

¿Cómo aterrizar esta elección al ciudadano de pie?

Creo que cuando nosotros vamos y le explicamos que esa persona que resolvió el porcentaje de los alimentos, esa persona que no impartió justicia en un conflicto de un asunto sucesorio, de una disputa entre hermanos por una casa, cuando vamos y les decimos, “Esto es lo que tú puedes elegir.” es cuando hace click y entran un poquito más en conciencia. Así en el día a día porque desafortunadamente lamentablemente también tenemos como sociedad que refundar el Poder Judicial para convertirlo también en un ente conciliador.

Creo que como sociedad tenemos que generar este cambio de cultura. Entrar a una etapa de conciliación para luego llegar al juzgador, pero eso también tiene que hacerse desde el Poder Judicial. Y creo que desafortunadamente vivimos en una sociedad que no le gusta conciliar.

Se ha lastimado mucho como institución al Poder Judicial con evidentes fines políticos por la administración anterior ¿Tienes confianza en que esta elección va a ayudar a corregir esos excesos que se cometieron?

Yo creo que sí. Creo que esta reforma judicial ya le deja a este país una gran ganancia, que es voltear a ver el Poder Judicial. De por sí la reforma ya ha detonado que exista un interés de la ciudad en voltear a verlos, porque ello implicará necesariamente que cuestionen su actuar y eso es bueno.

Es importante que todos los servidores públicos tengamos siempre el ojo ciudadano. Eso no genera otra cosa más que buenos resultados, que tengamos el ojo público en cada uno de los servidores públicos. Voltear la luz a ese espacio que siempre estuvo en la oscuridad, insisto, es es una gran ganancia para este país. Ahora, ¿cómo se va a conformar Pues creo que también la decisión ciudadana será de alguna manera reflexiva porque así lo hemos sentido en los recorridos. El Poder Judicial del Estado y de la Federación tiene grandes juzgadores, hay que decirlo. Hay gente que viene de carrera judicial, que conoce todo todos los escalones desde prácticamente el escribiente hay casos de éxito en el Poder Judicial desde escribiente hasta magistrados, gente que lleva una buena trayectoria. Y eso lo dice nuestra hoja de vida o eso lo dice su hoja de vida de quienes han participado en Poder Judicial, pero también aquellos que no han desempeñado su función de manera adecuada y que se han apartado de los principios de la impartición de justicia van a pagar un costo. Por fortuna estas benditas redes sociales pues nos permiten comunicarle a la gente quién es quién y quiénes estamos participando.

¿Cómo ves el trabajo que hasta el momento están haciendo los árbitros electorales, el INE y el IETAM?

De pronto se aparta del espíritu de la reforma y hay que decirlo, de pronto los órganos electorales han tomado decisiones que que no corresponden al espíritu. Voy a poner un ejemplo: sí, por ejemplo en el caso de Tamaulipas a nivel federal, vamos a votar 13 magistrados y 13 jueces federales. Al margen de por qué cargo se haya inscrito cada uno de los participantes, el INE dividió en dos zonas a Tamaulipas y es lo mismo que hizo en todas las entidades, dividió en dos y entonces hicieron un sorteo y decían, voy a sortear para ver dónde vas a hacer tú tu campaña.

¿Qué produce esto? Una persona que se inscribió para juez en Tampico y que aspira a ser juez en Tampico, el sorteo lo mandó a hacer campaña en la zona centro y norte, que es de Güémez hacia Nuevo Laredo. Es absurdo que si la reforma lo que pretende es que exista una cercanía, un vínculo entre el juzgador y su comunidad, que lo juzgue, que lo califique, que la urna pueda decidir si ha hecho o no bien en su trayectoria profesional sea o no juez pues resulta que quiero estar en Tampico, pero tengo que ir a hacer campaña a Nuevo Laredo y y si resulto ganador, me voy a regresar a Tampico.

