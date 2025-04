Sofia Niño de Rivera alerta de extorsiones con su antiguo número de WhatsApp

La comediante explico muchos están cayendo en una estafa pensando que hacen negocios con ella. En realidad son los extorsionadores que le sacaron sus ahorros hace unos meses.

MÉXICO.- Sofía Niño de Rivera aprovechó sus redes sociales para volver a expresar el caso de extorsión que sufrió recientemente. La comediante dejó claro que son personas que nunca descansan y que aprovechan cualquier oportunidad para sacarle dinero a la gente. En esta ocasión quiso aclarar lo que estaba ocurriendo con su número de celular, ya que aparentemente estaban pidiendo dinero a través del que fue su contacto durante muchos años.

La comediante explicó que después de sufrir el fraude hace algunos meses, decidió cambiar de número de celular, para evitar problemas con extorsionadores. Lamentablemente, muchos de sus contactos y personas que piden el número de Sofía, para hacer negocios, o cualquier otro motivo, estaban cayendo en un fraude, ya que se hacían pasar por ella para sacarle dinero a las personas que la contactaban.

«Hola a todos. Me informaron varias personas que los que me hicieron fraude, ya saben ‘El fraude’, todavía están usando mi celular pasado para seguir extorsionando gente. Muy bonito… Entonces, número 1, yo no hago negocios por WhatsApp. Si ustedes le escribieron a alguien pensando que ese todavía seguía siendo mi celular (personas que conozco o no conozco), no hago negocios por WhatsApp», comenzó el mensaje en su cuenta de Instagram Sofía.

Sofía dejó claro que ella no hace negocios por WhatsApp (IG: sofffiaaa1)

El modus operandi de los estafadores

Sofía dejó claro que ella no hace negocios por WhatsApp, por lo que en caso de que les pidieran dinero por esta vía no se trataba de ella. En segundo lugar, explicó cómo era la forma de operar de los delincuentes para que estuvieran pendientes y no fueran a caer. Aprovechó el momento para explicar que los extorsionadores indicaban que la cuenta de la comediante seguía bajo investigación, por lo que podían hacerle el depósito a una cuenta diferente. Ahí es donde sacaban el dinero y se quedaban sin recibir lo acordado.

«Lo que están haciendo estos cuates es: ‘Oye, boletos para tal show, no he conseguido lugar, ¿tú crees que me puedas conseguir?’. Entonces lo que hacen es decir como ‘¡Uy! Sí claro, nada más que me puedes depositar mejor a otra cuenta porque mi cuenta todavía la están investigando por el fraude pasado’. Entonces les sacan dinero así», continúo en el relato Niño de Rivera.

Sofía explicó que están intentando hacer negocios a través de WhatsApp (IG: sofffiaaa1)

Sofía dejó claro que ella no hace negocios por WhatsApp y le aconsejó a sus fans y personas cercanas que nunca suelten lana si no están seguros que del otro lado está la persona conocida. La comediante dejó claro que se puede recurrir a una videollamada o un mensaje de voz para corroborar que se trata de la persona con la que se piensa que se está hablando. Niño de Rivera dejó claro que su celular no termina en 5768 y cuál es la única forma por la que la comediante hace negocio.

«Mi celular ya no acaba con 5768. Si por alguna razón alguien dice que soy yo y acaba con esos cuatro números, no soy yo. Por favor tengan cuidado. Yo denuncié el celular a la policía y denuncié el número de cuenta donde estaban pidiendo que depositaran el dinero al banco. Mientras tanto, por favor, tengan cuidado y por WhatsApp yo, nunca. El único medio por el que hago negocios es por el mail que está en mi Instagram», expresó la comediante.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO