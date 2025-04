Drones de dudosa eficacia

INTERIORES / CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

Políticamente correcto, el rechazo del gobierno morenista al plan estadounidense de emplear drones contra los cárteles mexicanos. La administración de CLAUDIA se blinda contra interpretaciones dolosas en el frente interno.

Si algo sucede, no fuimos nosotros, es cosa de DONALD. Si algún operativo quirúrgico ataca blancos específicos, la indignación mexicana asomará puntual, pero aclarando de dónde vino el golpe. Del orate que amenaza con aranceles, moviliza tropas contra los migrantes y politiza el fentanilo.

En todo caso, cualquier protesta de Palacio Nacional contra un ataque repentino tendría por destinatario principal al frente interno. Aún si vinieran los drones con sus tiros de precisión y (por añadidura) tuvieran éxito.

Ciertamente, los cielos de México se han plagado de aparatos voladores al servicio de trincheras opuestas. Narcodrones que monitorean los movimientos del gobierno y artefactos del bando oficial que dan seguimiento a la actividad delictiva.

Si ahora TRUMP manda los suyos, la novedad será que, además de observar (explorar, detectar y reportar) estarán equipados para atacar. Artillados.

Entre otros, los MQ-9 REAPER y sus misiles Hellfire (fuego del infierno), que han ejecutado a personajes como el general iraní QASEM SOLEIMANI en Bagdad (2020) y al líder de Al-Qaeda en Afganistán AYMAN AL-ZAWAHIRI (2022), por citar dos casos.



EL ERROR DE FELIPE

Cuando la Casa Blanca asesta golpes al terrorismo musulmán suele emplear la palabra decapitar. Pero no porque cercenen cuellos en el sentido literal. Más bien porque eliminan a sus cabecillas, los líderes.

Coincidencia interesante. Medios americanos han cuestionado el efecto negativo de dichas operaciones. Al caer un jefe, el grupo islámico se parte, surgen nuevas facciones y (con ellas) más jefes.

Lo mismo ocurrió en México durante la guerra de CALDERÓN. Abatir o capturar a grandes capos, lejos de debilitar a las organizaciones, las multiplicó. Descabezar a las bandas modificó la geografía delictiva y obligó a rediseñar el mapa de los cárteles, dificultando las tareas de inteligencia, igual que en Siria, Jordania, Irak o Palestina.

Cabe, pues, el apunte, si TRUMP comete las pifias de CALDERÓN. Esa prisa por presumir capturas de renombre, lejos de ayudar, agrava el problema. Lo fracciona y extiende. En el caso mexicano, FELIPE culpó de su fracaso a gobernadores y alcaldes. Nunca admitió su error.

Por ello sería más lógico desechar acciones unilaterales y trabajar de manera coordinada con México, reforzando la estrategia y sus tareas a ras de tierra. Postura, por supuesto, más efectiva que asestar golpes furtivos, creyendo que pueden cazar al “Mencho” como lo hicieron con BIN LADÉN.



ACCIÓN CONJUNTA

Y aún si ello ocurriera, solo servirá para que TRUMP infle su ego en la cadena Fox y en la plataforma del señor MUSK. Para los mexicanos tendría un efecto contraproducente. El mismo que causó la guerra de CALDERÓN, cuando daba de palos al avispero.

En prospectiva, dado el caso, la relación binacional entraría en pausa temporal. Nunca en ruptura, aunque el ala nacionalista de MORENA así lo pidiera. Cabe imaginar un zócalo atestado de voces enardecidas. Pero también una presidenta SHEINBAUM plantada en el autocontrol que ya le conocemos.

Importa considerar esta posibilidad ante una eventual pataleta de DONALD. Podríamos pensar en el Secretario de Estado MARCO RUBIO como el puente natural para un esquema de colaboración binacional que realmente se proponga alcanzar un nivel estable de seguridad ciudadana y no solo las cabezas de grandes capos, como si fuera un safari en África. Son tiempos que además exigen una intensa diplomacia militar.



VISITA PRESIDENCIAL

Mientras tanto, en Reynosa el diagnóstico de CLAUDIA y la visión de AMÉRICO coinciden con la prensa y la opinión pública, tras la tempestad del 27 de marzo.

Fenómeno natural que elevó el nivel del agua sobre el capacete de los autos y arrastró unidades de transporte colectivo como si fueran juguetes. Tormenta que desnudó al ayuntamiento de CARLOS PEÑA y demostró la total ineptitud de sus servicios públicos.

Inoperancia del desagüe pluvial, hija de la indolencia, el descuido. Ausencia de mantenimiento a los drenes que, taponeados por basura y maleza, impidieron el flujo del agua y convirtieron la ciudad en laguna. La magnitud del problema no es pretexto para justificar la inacción.

Por ello, la percepción de la doctora SHEINBAUM es la misma del doctor VILLARREAL. Sus temas dominantes son limpieza y revisión de infraestructura hidráulica. Hacer ahora, a toda prisa, el trabajo que el alcalde jamás realizó. El angelito andaba en Londres cuando Reynosa se ahogaba.

Su clan familiar ha controlado la municipalidad desde que llegó al poder (por el PAN) la doctora MAKI ORTIZ. Por riñas personales con PANCHO CABEZA, la MAKI desertó de Acción Nacional; le puso quintos a la charola guinda y logró su veloz mudanza a MORENA,

Tras dos mandatos consecutivos, heredó el cargo a su hijo CARLOS PEÑA, quien ya va en su segundo periodo. No han soltado el mando desde 2016 al actual 2025. La tromba los exhibe a ambos.

Lo dijo CLAUDIA haciendo gala de diplomacia: -“Al presidente municipal le vamos a pedir que para recoger la basura todo se haga de manera eficiente.”

Hay otra limpia urgente, pero en la clase política. El desastre es resultado de cacicazgos impunes que han ordeñado sin freno al erario local. Verdaderas mafias, primero los cabezones y después los makitos.



