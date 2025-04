Esto significa que una mariposa negra entre a tu casa, según el Feng Shui

De acuerdo con el Feng Shui, las mariposas negras no son un mal augurio como se piensa, sino un símbolo de renovación.

Las mariposas negras se han asociado con la llegada de malas noticias a lo largo del tiempo; sin embargo, para diferentes culturas y filosofías, como el Feng Shui, estos insectos representan significados distintos y poderosos.

Antes de profundizar en el tema, te contamos cómo son estas mariposas para que puedas identificarlas fácilmente. Lo primero por mencionar es que se trata de una especie migratoria llamada Ascalapha odorata, aunque es mejor conocida como mariposa negra o «bruja».

Se puede observar en países como México, Guatemala y diferentes regiones de Latinoamérica y el Caribe. De acuerdo con expertos de la organización Mariposas y Polillas de Norteamérica, esta especie se caracteriza por su color, gran tamaño, alas puntiagudas y manchas ovaladas en sus alas.

Ahora que ya sabes exactamente cómo son, es momento de hablar de su presencia y del significado que estas representan según el Feng Shui.

¿Cuál es el significado de las mariposas negras?

Seguramente después de haber visto alguna mariposa negra hayas escuchado que su llegada simboliza un mal augurio. Sin embargo, para diferentes culturas, estos animalitos están vinculados con el mundo espiritual y se les considera como portadores de mensajes provenientes de otro plano astral.

Incluso, para muchas personas, ver una mariposa negra en casa puede asociarse con la visita de un ser que ya falleció, así que lejos de generar miedo, su presencia representa la cercanía con una energía protectora.

¿Qué dice el Feng Shui sobre las mariposas negras en la casa?

Para el Feng Shui, la presencia de una mariposa negra en casa tiene otro significado, ya que su visita anuncia la llegada de transformación emocional, cierre de ciclos o la necesidad de una renovación interna. Esto se debe a que las mariposas están asociadas con la resurrección, la libertad, la fortaleza y la renovación.

En cuanto al color negro, se dice que simboliza etapas de transición, crecimiento interior, sabiduría, profundidad espiritual y superación de conflictos. Además, se le vincula con el paso del tiempo, los procesos de reflexión que caracterizan al envejecimiento y los vínculos con los demás.

Por todo lo anterior, se puede decir que la presencia de mariposas negras en casa es una señal de que se avecinan cambios significativos, que no necesariamente son negativos, pero que sí hablan de oportunidades para evolucionar y de nuevos comienzos.

Pero eso no es todo, el Feng Shui también considera que la visita de una mariposa negra o de polillas es una señal de que la casa tiene mucha energía yin, la cual se asocia con lo femenino, la pasividad, la quietud y la energía de la Luna.

¿Qué debes hacer si ves una mariposa negra en casa?

Si ves una mariposa negra en casa, lo primero que debes hacer es mantener la calma. No intentes ahuyentarla ni lastimarla; permite su estancia en tu hogar, ya que suele ser muy breve.

Y si, por el contrario, deseas que se vaya, puedes facilitar su salida abriendo puertas y ventanas, apagando la luz del lugar para que se dirija a una fuente de luz natural o artificial —ya que se sienten atraídas por ellas—, o ahuyentándola con suavidad sin tocarla, ya que son criaturas frágiles.

Los expertos en Feng Shui recomiendan hacer una limpieza energética en el hogar tras la visita de una mariposa negra, para renovar el flujo energético. Puedes ventilar los espacios, mover objetos de lugar, quemar incienso o colocar algunos cuarzos para lograrlo.

Así que ya lo sabes: la próxima vez que veas una mariposa negra en casa, no entres en pánico, no pienses que son malas noticias y no la ahuyentes. Esta podría ser una señal de que nuevos comienzos y renovaciones están por llegar a tu vida.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR