Amplían servicios con presidencia cerca de ti

NUEVO LAREDO.- El programa “Presidencia Cerquita de Ti”, que semana a semana acerca servicios municipales a los hogares neolaredenses, sigue creciendo y ahora suma un beneficio más para la comunidad. la incorporación del Colegio de Notarios de Nuevo Laredo,quienes brindarán asesorías gratuitas en escrituración, testamentos y diversos trámites legales.

Con esta nueva alianza, cada edición del programa contará con un módulo de notarios públicos para orientar a las familias en temas patrimoniales y jurídicos, ampliando la cobertura de servicios que el gobierno municipal acerca directamente a las familias.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que la suma de esfuerzos responde a la necesidad de ofrecer soluciones prácticas y de impacto inmediato.

“Con ustedes cada semana estamos con el programa ‘Presidencia Cerquita de Ti’, comprometiéndonos con los ciudadanos y dándoles los resultados que ellos quieren. Este ejercicio es muy importante porque escuchamos de viva voz las peticiones de la ciudadanía, atendemos sus necesidades y les damos una respuesta de manera conjunta con distintos servicios”, señaló.

Durante la jornada realizada en la colonia Francisco Villa, las familias pudieron acceder a atención médica, trámites de servicios públicos y, por primera vez, orientación jurídica gratuita gracias al respaldo del Colegio de Notarios, que estuvo representado por su presidente, Oscar Mario Hinojosa Ramírez..

La presidenta municipal reiteró que la incorporación de los notarios representa un paso más para consolidar la atención integral del programa.

“Hemos detectado muchas peticiones relacionadas con asuntos legales y ahora contamos con el apoyo de los notarios para orientar a la población. Estamos buscando resultados reales para las familias de Nuevo Laredo”, enfatizó.

Con este esfuerzo, el gobierno municipal reafirma su compromiso de mantener un gobierno cercano, accesible y con soluciones inmediatas, donde cada edición de “Presidencia Cerquita de Ti” se traduce en beneficios concretos para miles de ciudadanos.

Por. Staff

EXPRESO-LA RAZON