Campaña de cirugías de mano gratuitas en el sur de Tamaulipas

El 20 de septiembre serán realizadas las valoraciones, después se hará la agenda de cada una de las cirugías, las cuales no tendrán costo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, Carlos Arturo Juárez del Ángel anunció una campaña en cinco municipios del sur de Tamaulipas para operar malformaciones en las manos o fracturas.

Indicó que el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, convocó a seis presidentas del DIF y que fueron Mante, Aldama, González, Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

“Nos convocaron al Hospital de Especialidades Carlos Canseco, donde nos informaron una campaña de mano, cualquier tipo de malformación congénita, fractura, lesión, algún tendón, etcétera”.

Los interesados deben acercarse al Sistema DIF de cada municipio o a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente.

Médicos especialistas en traumatología harán las valoraciones de los pacientes y de acuerdo a la patología correspondiente, se indicará la fecha de la cirugía.

“Hablamos de distintas malformaciones, puede ser un dedo en gatillo, cirugías que dependan de algún tendón o algún dedo que esté sobrepuesto, quemaduras o cualquier patología en las manos y es una gestión que hizo el secretario de salud con asociaciones dedicadas a las operaciones de manos y serán gratuitas”, concluyó Carlos Arturo Juárez del Ángel.

Por. Óscar Figueroa

La Razón