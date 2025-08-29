Continúa el fortalecimiento del alumbrado público en Tampico bajo la gestión de la Presidenta Municipal Mónica Villarreal Anaya

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el firme compromiso de brindar calles más seguras y mejor iluminadas, la administración municipal que encabeza la Presidenta Mónica Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, continúa realizando acciones de mejora en el sistema de alumbrado público en distintos sectores de Tampico.

El titular de dicha dependencia, Ricardo Clemente Alvarado Mora, informó que estas labores tienen como objetivo mejorar la visibilidad durante la noche y ofrecer a las familias tampiqueñas espacios más seguros para transitar.

Las tareas han sido ejecutadas por cuadrillas del Departamento de Alumbrado Público e incluyen el retiro de luminarias dañadas, la instalación de brazos nuevos y el reemplazo de lámparas en diversas zonas, entre ellas el boulevard Cañada y el boulevard Loma Real, colonia Naranjal, entre otras.

Alvarado Mora destacó que, hasta la fecha, se han instalado 2,940 luminarias nuevas y se han adquirido 2,000 fotoceldas, lo que representa un avance significativo en la modernización del sistema de alumbrado del municipio.

Asimismo, como parte del programa “Senderos Seguros”, se instalaron 107 luminarias tipo cigarro, diseñadas para proteger el tránsito de las mujeres, incluyendo un tramo de 6 kilómetros sobre la Avenida Hidalgo.

“Estos trabajos son parte del esfuerzo permanente de ésta administración para mejorar la infraestructura urbana y garantizar entornos más seguros para toda la ciudadanía”, subrayó Alvarado Mora.

Por último, el funcionario municipal reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los tampiqueños, haciendo de Tampico una ciudad más segura y con mejores servicios públicos.