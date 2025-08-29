El juego América vs Pachuca será a puerta cerrada

La alcaldía informó, a consecuencia de un incidente vecinal (no especifica de qué partido), de la sanción para el enfrentamiento de la séptima jornada del Apertura 2025, pactado a las 21:00 horas.

¿QUÉ OCASIONÓ EL CASTIGO AL AMÉRICA?

De acuerdo con la Alcaldía Benito Juárez, la sanción por las complicaciones en atender una emergencia médica de una vecina del estadio, por el cierre de la calle Indiana, donde suele llegar y retirarse el autobús de las Águilas, porque «se extralimitó en sus facultades».

«Personal policiaco intervino para auxiliar y se vio obligado a liberar la vialidad, conforme lo establece el Operativo Ladrillera, que determina claramente los cierres y aperturas de vialidades con base en los aforos al estadio», añadió la alcaldía.

De igual manera se advirtió al club América de la logística de sus juegos como local.

«Tanto el Club América no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad, están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar los eventos a puerta abierta».

Por su parte, Luis Mendoza, alcalde de la demarcación Benito Juárez, manifestó su postura.

«No permitiremos que ninguna empresa ni equipo se adueñe de nuestras calles, siempre debe prevalecer #OrdenYSeguridad. Seguiremos atentos y actuando ante cualquier situación que afecte a los vecinos de la alcaldía», público el funcionario en sus respectivas redes sociales.

Como antecedente, el estadio Ciudad de los Deportes recibió una suspensión de actividades en noviembre del año pasado, tras finalizar un encuentro del Cruz Azul, debido a faltas en los lineamientos de Protección Civil.

Mientras que la administración de dicho inmueble resolvía su reapertura, el América tuvo que buscar alojamiento para sus duelos locales en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.