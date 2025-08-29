Monterrey celebra el legado de Ángel zárraga con homenaje en la catedral

El homenaje incluirá un conversatorio sobre los murales del ábside de la catedral, donde se analizará la técnica, el simbolismo y la relevancia histórica de cada obra

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Monterrey rendirá homenaje este sábado a uno de sus artistas más emblemáticos: Ángel Zárraga. Los murales que adornan el altar principal de la Catedral Metropolitana, realizados por el pintor duranguense entre 1942 y 1945, serán el eje de un evento cultural que conmemora el 139 aniversario de su nacimiento y los 80 años de la culminación de estas obras monumentales. La ceremonia se realizará en el Auditorio Juan Pablo II, ubicado junto al templo.

Zárraga, formado en la Academia de San Carlos y consolidado en Europa, destacó por un estilo único que llamó la atención de figuras como Pablo Picasso y Pierre-Auguste Renoir. Su regreso a México durante la Segunda Guerra Mundial, tras oponerse al régimen de Hitler, marcó una etapa decisiva en su trayectoria y reafirmó su identidad artística mexicana.

El homenaje incluirá un conversatorio sobre los murales del ábside de la catedral, donde se analizará la técnica, el simbolismo y la relevancia histórica de cada obra, seguido de un cóctel para celebrar la ocasión.

La actividad es organizada por la Arquidiócesis de Monterrey junto con la familia de Zárraga, incluyendo a sus hijos Ángel y Clarex Zárraga, y su nieto Fernando Zárraga González. Además, un grupo de creadores locales colabora en la iniciativa, que forma parte de los preparativos para un homenaje nacional que se realizará el próximo año por la Secretaría de Cultura y Bellas Artes.

Como parte de los proyectos culturales vinculados al artista, se anunció también la producción de una película sobre la vida y obra de Zárraga, a cargo de Hannah Berumen, con guion de Claudia Bloom, Eugenio Yaguno y Edgar Muñiz, que busca acercar su legado a nuevas generaciones.

El legado de Zárraga en Monterrey no se limita a los murales de la catedral; su influencia ha inspirado a artistas locales y estudiosos del arte a explorar la conexión entre la tradición mexicana y la vanguardia europea. Esta fusión de estilos convirtió a Zárraga en un puente cultural entre continentes y en un referente para la historia artística de México.

El homenaje también pretende sensibilizar al público sobre la importancia de conservar el patrimonio artístico y religioso de la ciudad. Se espera que la actividad atraiga tanto a especialistas en arte como a la comunidad en general, reforzando la valoración de la cultura y el legado de quienes, como Ángel Zárraga, dejaron una huella imborrable en la historia del país.

Por Raúl López García