Que respeten la casa

Correcaminos Recibe Hoy A Tepatitlán

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Club de Fútbol Correcaminos enfrentará a Tepatitlán FC este viernes 29 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, en partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dirigido por Héctor Hugo Eugui, desarrolló durante la semana sesiones de preparación enfocadas en aspectos tácticos y de funcionamiento colectivo.

Correcaminos llega a este compromiso con 5 puntos en la tabla general, luego de superar a Coyotes de Tlaxcala por marcador de 0-2 en condición de visitante, con anotaciones de Fabián Salas y Jesús García.

En declaraciones previas, Jesús García señaló que atraviesa un buen momento en lo individual y que el plantel mantiene el enfoque en el trabajo grupal, atendiendo las indicaciones del cuerpo técnico.

El antecedente más reciente entre ambos equipos en el Estadio Marte R. Gómez corresponde al 6 de marzo de 2025, en la jornada 9 del Torneo Clausura, con triunfo para Correcaminos por 2-1.