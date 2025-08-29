Se hacía pasar por promotor de Shakira y Brincos Dieras defraudando a sus víctimas con 20 mdp

El hombre se hacía pasar por promotor de grandes figuras

MÉXICO.- Sin duda alguna, la presencia de Shakira en nuestro país ha sido todo un fenómeno, pues, la colombiana se ha presentado en 10 ocasiones en la Ciudad de México, por lo que millones de fanáticos de la compositora hicieron de todo para conseguir un boleto y poder disfrutar de su artista favorita.

Sin embargo, no todos los fanáticos de Shakira corrieron con la misma suerte, pues, ahora ha trascendido que un hombre se hizo pasar por promotor de la cantante para engañar a sus seguidores y así poderlos estafar con la supuesta venta de boletos para su concierto. Sigue leyendo aquí y te contaremos más sobre su forma de operar.

Exponen a presunto defraudador

Fue a través de las redes sociales que se compartió un par de fotografías del hombre que presuntamente ha defraudado a varias personas haciéndose pasar por promotor de eventos de famosos de la talla de Shakira y Brincos Dieras.

De acuerdo con lo publicado en el perfil de Instagram @comunicatj el hombre que lleva por nombre Alejandro Bojorquez debe cerca de 20 millones de pesos

“SE BUSCA a Alejandro Bojórquez, mejor conocido como «El Alexito», por presunto delito de abuso de confianza y fraude.Se dice que supuestamente engañaba a personas haciéndose pasar por promotor de eventos como el de Shakira y Brincos Dieras, entre otros. Sin embargo, después de recaudar la cantidad de 20 millones de pesos, desaparecía. En el flyer que está circulando se afirma que supuestamente debe casi 20 millones de pesos.”

Foto: IG @comunicatj

Otros estafadores de famosos

En abril de este 2025 el nombre de Artur Vazquez se volvió tendencia en redes sociales, y no precisamente por ser uno de los conductores de TV Azteca más reconocidos, sino por que, sus colegas de esta misma empresa lo expusieron de haberlos estafado.

De acuerdo con Gabo Cuevas, ex reportero de Venga la Alegría, Artur Vázquez tiene una agencia de talentos, por lo que muchas veces contrata a famosos para la conducción de eventos, pero que muchos de ellos coinciden en que no les ha pagado.

«Me busca Gary Centeno y me dice ‘estoy muy sacado de onda porque esta persona no me está pagando, me debe 30 mil pesos, me dice: ‘no es mucho, pero son siete meses que me da largas,que el cliente no paga y perdón pero nosotros ya cumplimos'», señaló Gabo para Radio Fórmula

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.