Tribunal de Estados Unidos declara ilegales la mayoría de los aranceles de Trump

Un tribunal de EU dictaminó que la mayoría de los aranceles de Trump son ilegales, aunque siguen vigentes hasta octubre mientras se resuelve en la Corte Suprema.

ESTADOS UNIDOS.- Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el viernes que la mayoría de los aranceles de Donald Trump son ilegales, lo que socava el uso que el presidente republicano hace de los gravámenes como herramienta clave de política económica internacional.

El tribunal permitió que los aranceles permanezcan vigentes hasta el 14 de octubre para dar al Gobierno federal la oportunidad de presentar un recurso ante la Corte Suprema.

El caso se refiere a los aranceles globales, es decir, los que no afecten a sectores específicos. El mandatario puede aún apelar ante la Corte Suprema.

El mandatario respondió diciendo que la sentencia era incorrecta y que todos los aranceles se mantenían. Además, el mandatario prometió que mantendría los aranceles «con la ayuda de la Corte Suprema»

¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN EN VIGOR! Hoy, un tribunal de apelación altamente partidista ha declarado erróneamente que nuestros aranceles deben eliminarse, pero saben que Estados Unidos ganará al final», afirmó Trump en una publicación en Truth Social

El republicano ha convertido los aranceles en un pilar de la política exterior estadunidense en su segundo mandato, utilizándolos para ejercer presión política y renegociar acuerdos comerciales con países que exportan productos a Estados Unidos.

Los aranceles han dado al gobierno federal influencia para obtener concesiones económicas de sus socios comerciales, pero también han aumentado la volatilidad de los mercados financieros.

La ley otorga al presidente una autoridad significativa para emprender una serie de acciones en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de gravar con impuestos», afirmó el tribunal.

La decisión 7-4 del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington, D.C., abordó la legalidad de lo que Trump denomina aranceles «recíprocos» impuestos como parte de su guerra comercial en abril, así como un conjunto separado de aranceles impuestos en febrero contra China, Canadá y México.

La decisión del tribunal no afecta a los aranceles emitidos bajo otra autoridad legal, como los gravámenes a las importaciones de acero y aluminio.

La ejecución de la sentencia ha sido suspendida hasta el 14 de octubre para dar tiempo a cualquier recurso ante la Corte Suprema. Durante ese lapso, los aranceles en disputa siguen vigentes.

Los aranceles de Trump

Desde su regreso al poder, en enero, Trump ha implementado en varias oleadas nuevos recargos a los productos que ingresan a Estados Unidos, que varían entre el 10 por ciento y el 50 por ciento, dependiendo de la situación y el país.

Son estos aranceles, que difieren de aquellos que afectan a sectores específicos (automotor, acero, aluminio, cobre), los que han sido impugnados en los tribunales.

En su mensaje en Truth Social, el presidente considera la decisión de los jueces «altamente politizada».

Según él, si se eliminaran los aranceles aduaneros, «sería una catástrofe total para el país», que quedaría «destruido».

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.