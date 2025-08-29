VIDEO: El testimonio de Montserrat te hará pensar bien si realmente quieres operarte la naríz

Montserrat Benavides compartió en TikTok su experiencia negativa con una rinoplastia mal realizada, que le causó problemas respiratorios y la necesidad de una cirugía reconstructiva.

MÉXICO.- La creadora de contenido Montserrat Benavides se volvió viral en TikTok tras compartir su experiencia con una rinoplastia que, lejos de mejorar su vida, le dejó secuelas que afectan su salud.

A través de su cuenta @montserratbenavides, la influencer relató en un video cómo una cirugía estética realizada hace cuatro años en Oaxaca terminó ocasionándole complicaciones respiratorias. A pesar de que el resultado visual de la operación fue bien recibido por otros, ella explicó que no podía respirar adecuadamente por una de sus fosas nasales.

«Está muy bonita, pero no funciona», expresó, dejando en claro que la apariencia de su nariz no reflejaba el problema interno que enfrentaba.

Según contó, fue tanto el malestar que finalmente decidió consultar a un otorrinolaringólogo en la Ciudad de México. El especialista le informó que el procedimiento original dejó un exceso de cartílago en la punta nasal, provocando una deformación y debilitamiento del soporte interno. Como consecuencia, una de sus fosas colapsó, impidiéndole respirar con normalidad.

“El cirujano dejó demasiado cartílago en la punta y eso hizo que al sonreír mi nariz se jale…. y eso no es normal”, explicó. El diagnóstico fue claro: necesitaría una segunda cirugía, mucho más compleja, para corregir el daño.

El nuevo procedimiento implicaría tomar un injerto de cartílago de su costilla posiblemente a través de una incisión en la areola para reconstruir la estructura nasal. Sin embargo, Montserrat confesó que no está lista para volver al quirófano, en parte por una experiencia traumática que vivió su familia: su cuñada sufrió un derrame cerebral durante una operación.

Debido a su decisión de no operarse por ahora, el médico le ofreció una alternativa menos invasiva: el uso de un spray nasal y tiras para facilitar la respiración durante la noche.

“Me dijo: ‘No te preocupes, aunque suene feo, puedes respirar por la boca toda tu vida’”, contó con evidente molestia.

Finalmente, Montserrat señaló que, aunque no planea operarse de nuevo, es consciente de que tendrá que depender del spray para respirar. Concluyó su testimonio con una reflexión:

“Hazlo informada. Evalúa los pros y los contras. La nariz es estética, sí, pero también es esencial para vivir. Que no te pase lo que a mí”.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.