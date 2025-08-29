VIDEO: Mexicana compró una casa prefabricada en AliExpress y esto fue lo más complicado al armarla

La mujer vive en Baja California Sur y mostró todo el proceso que se necesita al comprar una vivienda móvil

MÉXICO.- Karen Miller es una mexicana que reside en Baja California Sur y compró una casa prefabricada, de las que venden en AliExpress, una idea que a más de uno se le antoja. Debido a que el precio de ese tipo de viviendas parece ser más barato que el de los inmuebles tradicionales, sin embargo, la mujer reveló que tan difícil y costoso le resultó.

La mujer utilizó Tiktok para mostrar el paso a paso de su nueva vivienda. Al inicio mostró los precios de las casas prefabricadas, cuyo costo oscilaba entre los 133, 615 pesos sin envío. Al respecto, la mujer mostró que ella eligió a un fabricante, pues cuenta con un perfil verifricado.

Posteriormente dijo que luego de comprar la casa prefabricada se debe de contratar a un agente aduanal para que realice el trámite de importación, impuestos y el envío hasta el destino final. Sobre este proceso, Miller no reveló las cifras aproximadas. Posteriormente, la mujer dijo que ella ya tenía un terreno para colocar el inmueble, pero este es uno de los aspectos que se necesitan primero.

¿Cuánto cuesta instalar una casa prefabricada de AliExpress en México?

La tiktoker contó que una vez que su pedido llegó, contrató dos grúas para poder levantar la casa, una de cada lado para que el contenedor quedara nivelado. La casa prefabricada que la mexicana eligió medía 12 metros de altura, con un peso de 7.5 toneladas. «Mucho cuidado con este paso», indicó Miller, quien reveló que es fundamental el «levantamiento» del techo de la vivienda, lo cual se realizó a lo largo de cuatro horas.

Al parecer levantar el techo de la casa contenedor fue lo más complicado, según la experiencia de Karen Miller, quien desde julio pasado ha mostrado el avance de su nueva casa lo largo de varios videos, el costo aproximado fue de 700 mil pesos, pero descontando el terreno.

Algunos de las personas que comentaron en los videos de la tiktoker señalaron que el precio total para la importación de una casa prefabricada puede ir desde 300 mil hasta medio millón de pesos, pero sin el terreno, por lo que consideraron que son una buena opción para quienes buscan una vivienda a bajo costo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.