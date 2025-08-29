VIDEO: Poncho de Nigris y Adrián Marcelo discuten en el aeropuerto

El conductor iba acompañado de La Mole, quien en todo momento lo mantuvo agarrado del brazo mientras él mostraba un semblante bastante enojado

MÉXICO.- Una vez más, los influencers regiomontanos Poncho de Nigris y Adrián Marcelo llamaron la atención por una acalorada discusión en pleno aeropuerto. El incidente, captado en video y rápidamente viralizado en redes sociales, muestra a ambos personajes en una pelea verbal que pudo haber escalado.

En las imágenes, se aprecia a Poncho avanzando decidido hacia el lugar donde se encontraba Marcelo, exigiéndole que bajara para aclarar de manera directa los conflictos que han marcado su relación durante años.

Desde un segundo piso, Adrián respondía visiblemente enojado, mientras que Iván “La Mole”, intervenía tratando de mediar y evitar que la situación escalara a un enfrentamiento físico, tomándolo del brazo en todo momento.

Poncho de Nigris confronta a Adrián Marcelo en pleno aeropuerto

El altercado tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde ambos transitaban por razones laborales. Según reportes, Adrián Marcelo se encontraba en la capital para ultimar detalles de su espectáculo Hermanos de Leche junto a La Mole.

Por su parte, Poncho de Nigris llegó a la ciudad con la intención de llevar a cabo una colaboración junto a Wendy Guevara, incluyendo actividades con sus seguidores y eventos promocionales. La coincidencia de horarios y espacios derivó en este inesperado choque, que rápidamente se volvió viral.

¡Bájate aquí! ¿Querías platicar? Pues bájate wey. ¡Bájate aquí para que me digas lo que me querías decir! ¿Qué me querías decir?, alega Poncho de Nigris entre gritos.

¿Por qué traen pleito Adrián Marcelo y Poncho de Nigris?

La pelea entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo lleva años y siempre da de qué hablar, pues los dos son figuras mediáticas con personalidades fuertes y muy distintas, así que no es raro que se choquen cuando coinciden en eventos o programas de televisión.

Un momento que muchos recuerdan fue durante el Mundial de Qatar 2022, cuando se cruzaron mientras veían un partido de la Selección Mexicana; en esa ocasión, Poncho lanzó comentarios directos que molestaron a Adrián y la rivalidad se hizo muy visible ante el público y los medios.

La cosa se puso más intensa en La Casa de los Famosos México (2024) ya que ahí sus diferencias quedaron grabadas frente a millones de espectadores, y las discusiones personales se volvieron un tema constante en redes y medios de comunicación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.