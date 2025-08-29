VIDEO: Rescatan a adulta mayor en selva de Chiapas, habitantes afirman que ‘duendes’ se la llevaron

Las imágenes muestran a una mujer que luce terriblemente delgada, descalza, y recargada en un árbol mientras bebe una botella de agua que le entregaron los rescatistas

CHIAPAS, MÉXICO.- En redes sociales se difundió un video del rescate de una adulta mayor, identificada como Micaela Montejo Sánchez, de 74 años de edad, que fue hallada en la zona profunda de la selva de una montaña en Chiapas, tras varios días de búsqueda y en el que se cuestionó en diversas ocasiones si la mujer aún se encontraba con vida.

La adulta mayor originaria de la localidad de Patelna, perteneciente al municipio de Tumbalá, Chiapas, fue reportada como desaparecida desde el pasado jueves 21 de agosto y encontrada el domingo 24 en la selva, sola, débil y sin haber probado agua ni alimento.

El video que muestra las condiciones en que fue hallada la mujer fue grabado por uno de los rescatistas y dura alrededor de 45 segundos, en él se muestra una mujer que luce terriblemente delgada, descalza, está sentada sobre la tierra y recargada en un árbol mientras bebe una botella de agua que le entregaron los socorristas.

Micaela Montejo Sánchez, de 74 años de edad, fue hallada en la selva de Chiapas tras varios días de búsqueda. Créditos: @QuePocaMadre_Mx

Habitantes de la localidad de Patelna creen que duendes se llevaron a adulta mayor

Pese a las condiciones en las que fue hallada y su avanzada edad, Micaela Montejo Sánchez fue reportada por los médicos del hospital donde era atendida, como estable por lo que fue enviada de regreso en casa, donde seguirá recibiendo atención médica.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por algunos vecinos de la adulta mayor y algunos habitantes de la localidad de Patelna la desaparición de la mujer no fue un incidente normal, pues afirman que fue “llevada por duendes”, una creencia arraigada en la región que alimenta el misterio de lo ocurrido.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.