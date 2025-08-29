VIDEO: Sujeto le arrebata a un niño la gorra que le dio el tenista Kamil Majchrzak

El video ha causado indignación debido a que el hombre sin piedad dejó al niño sin su obsequió e ignoró sus reclamos

MÉXICO.- El abuso de un hombre a un menor de edad se está viralizando en redes sociales, a través de X, antes Twitter, se ha compartido un video de un hecho que causa indignación, pues durante el US Open el tenista polaco Kamil Majchrzak le regaló su gorra a un niño que esperaba le firmara su pelota.

Sin embargo apenas el pequeño la tomó, un hombre que estaba a su lado, se la arrebató de la mano, al tiempo que el niño gritaba, «no». El sujeto sin piedad alguna se hizo el desentendido e ignoró al niño que le pedía le devolviera el obsequio que le había dado el tenista.

Sorprendido por el hecho, el pequeño, que no parece tener más de 10 años, le grita al polaco que le arrebataron la gorra que le regaló, pero no lo escucha, pues está firmando a otras personas. Al mismo tiempo el ladrón guarda la gorra en la bolsa de la mujer que lo acompaña y finge que no ha pasado nada.

Video causa indignación en redes sociales

Desde luego que las imágenes causaron indignación en redes, donde usuarios rechazaron la actuación del hombre, quien con toda impunidad despojó al menor del obsequio que le habían dado. Entre los comentarios se puede leer:

¡Qué tipejo!

Como ejemplo de lo que no se debe de hacer.

Ay no! Que triste

Gandalla

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.