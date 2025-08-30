Aprueba Cabildo de Altamira modificaciones al programa de obra pública 2025

Uno de los puntos más relevantes fue la aprobación de modificaciones al Programa de Obra Pública 2025

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Durante la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, el cuerpo edilicio de Altamira aprobó importantes acuerdos en beneficio del desarrollo urbano y educativo del municipio.

Uno de los puntos más relevantes fue la aprobación de modificaciones al Programa de Obra Pública 2025, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de la ciudad mediante una gestión eficiente y responsable de los recursos.

Asimismo, el Cabildo ratificó que no habrá ningún aumento ni modificación en la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, correspondiente al Valor Catastral del Ejercicio Fiscal 2026, lo que representa una medida favorable para la economía de los contribuyentes altamirenses.

En materia educativa, se avaló el cambio de predio destinado a la construcción del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 43, revocando el terreno previamente autorizado en 2024. El nuevo predio ofrecerá mejores condiciones para el desarrollo de esta institución, proyecto que fue respaldado por el director del CETMAR No. 43, Ing. Feliciano Ovando Ishikawa, quien agradeció al Cabildo por esta importante donación.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira reafirma su compromiso con el progreso, la educación y el bienestar de sus ciudadanos.

Por. Óscar Figueroa