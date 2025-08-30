¿Cómo quitar el botón de Meta AI de WhatsApp?

La nueva función despierta inquietudes entre usuarios en México, que buscan maneras de limitar su presencia dentro de la app.

MÉXICO.- La IA de WhatsApp está integrada en la aplicación de mensajería para responder consultas y realizar diversas tareas. Sin embargo, muchos usuarios prefieren no usarla y buscan cómo quitarla de sus dispositivos. La pregunta es: ¿se puede realmente eliminar?

Meta AI ha generado controversia por su confiabilidad y utilidad. Mientras algunos usuarios la incorporan a su día a día, otros desean desactivarla por temor a riesgos de seguridad o simplemente porque no quieren tener esta función en su celular.

En países como Argentina no es posible desinstalarla de forma completa, a diferencia de lo que ocurre en Europa. En México la situación es similar: el botón no se puede quitar del todo, lo que ha generado críticas entre usuarios que prefieren una versión más sencilla de WhatsApp y que incluso consideran que la función ocupa espacio innecesario en la app.

No obstante, existen pasos sencillos para reducir su presencia en la pantalla principal.

WhatsApp. Créditos: Canva.

¿Cómo quitar el botón de Meta AI?

Si el ícono azul de Meta AI resulta molesto, se puede minimizar su visibilidad siguiendo estos pasos:

Abrir la conversación con Meta AI en WhatsApp. Presionar el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, según el dispositivo). Seleccionar “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”. Confirmar la eliminación.

De este modo, la herramienta dejará de aparecer en la lista de chats activos, aunque seguirá disponible si el usuario desea buscarla en contactos o iniciar un nuevo chat desde la barra de búsqueda.

Inteligencia Artificial. Créditos: Canva.

¿Es seguro usar Meta AI?

El propio asistente asegura que las conversaciones son confidenciales y viajan encriptadas, de manera que solo el usuario y la IA pueden verlas. Afirma que no almacena interacciones previas, no accede a otros chats ni conversaciones, y no escucha a través del micrófono.

Según Meta, el objetivo de la función es ofrecer asistencia de manera segura y respetuosa con la privacidad, aunque todavía hay dudas y desconfianza entre parte de los usuarios en México, donde muchos expresan en redes sociales que preferirían tener la opción de deshabilitarla por completo.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS.