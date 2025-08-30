Dr. Pepper se corona como el refresco con más azúcar del mercado. PROFECO ¡No lo recomienda!

El refresco con más azúcar del mercado; PROFECO recomienda NO tomarlo

MÉXICO.- ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el refresco con más azúcar del mercado? Profeco tiene la respuesta a tu gran duda, así que presta mucha atención y evítalo a toda costa para cuidar tu salud.

Durante nuestro día a día consumimos alimentos de todo tipo, dado que la alimentación es la clave para poder tener energía necesaria durante el día y realizar las actividades diarias sin inconveniente alguno.

Ahora bien, la alimentación no es solo comer y ya, sino que también debemos tener en cuenta el tipo de alimento o bebida, procurando siempre que sean nutritivos, evitando la comida chatarra.

La comida chatarra es toda aquella que tiene excesos de azúcares, calorías, grasas, etc., y entre esta encontramos los famosos refrescos.

Los refrescos son <<bebidas carbonatadas que pueden contener gas o no. Un 85-95% de su composición es agua, y pueden llevar añadidos extractos de frutas o partes de plantas, azúcares o edulcorantes>> de acuerdo con expertos.

No está de más recordar que los refrescos, si bien están autorizados para su venta, no debemos consumirlos en exceso, dadas las complicaciones que estos traen a la salud.

Sin embargo, sabemos que en ocasiones puedes elegir tomar un poco de refresco, especialmente cuando se trata de reuniones, fiestas o eventos, pero ten en cuenta que hasta en los refrescos hay unos que son más dañinos que otros.

El día de hoy te diremos cuál es el refresco que tiene más azúcar, de acuerdo con lo que los expertos informan, así que presta mucha atención.

El refresco que casi todos consumen, pero que tiene más azúcar

Para conocer lo anterior nos apoyaremos de la Procuraduría Federal del Consumidor, más conocida como Profeco.

La Profeco tiene como objetivo <<proteger y promover los derechos de los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos>> según revela en su portal oficial.

Entre las tareas que Profeco realiza para cumplir con su objetivo, encontramos los estudios de calidad, mismos que se realizan a todos los productos del mercado, buscando cuáles cumplen verdaderamente con lo que prometen.

En esta ocasión se tomaron en cuenta 46 marcas diferentes de refrescos del mercado, en donde se evaluaron los azúcares que tiene, edulcorantes, calorías y más aspectos que son igual de importantes.

Si bien la mayoría de los refrescos resultaron con calificaciones nada agradables, la realidad es que hay uno que destacó por el mayor contenido de azúcar.

El refresco del que te hablamos es uno de los más consumidos por su sabor tan único, pero la realidad es que el refresco de Dr. Pepper tiene 70.2 gramos de azúcares por envase, considerando que la presentación es de 600 ml.

A su vez, Dr. Pepper tiene exceso de calorías, aunque toda esa información sí la da a conocer en la información que se le brinda al consumidor, pero muy pocas personas le ponen atención.

Así que ahora ya lo sabes, este es el refresco que no es tan recomendado por Profeco por su exceso.

CON INFORMACIÓN DE ENSÉÑAME DE CIENCIA.