Encuentran flotando cuerpo de un hombre

Las autoridades presumen que la lancha en la que viajaba se hundió, provocando su deceso.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido hace seis días fue encontrado flotando en la Laguna del Chairel, en las inmediaciones del parque Fray Andrés de Olmos.

Elementos de Bomberos a cargo del comandante, Héctor Guzmán, así como el Secretario de Servicios Públicos, Ricardo Mora, acudieron al lugar tras ser notificados.

El hallazgo se produjo la tarde de este sábado

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de 67 años de edad, era un pescador de la zona.

Solía pescar acompañado de un amigo, pero hace seis días salió solo en una pequeña embarcación.

Tras la desaparición, sus familiares especularon que la lancha había zozobrado.

La búsqueda concluyó de manera trágica cuando su cuerpo fue avistado cerca de unas tuberías de Petróleos Mexicanos.

Posteriormente, fue llevado a la orilla, cerca del parque.

El hombre vestía el uniforme de la cooperativa pesquera PMA y el cuerpo ya presentaba signos de descomposición.

Una mujer, aparentemente familiar del occiso acudió al lugar y al reconocerlo, sufrió una fuerte crisis nerviosa.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital para su atención.

Personal de la Fiscalía General de Justicia se presentó para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Por. Javier Cortés