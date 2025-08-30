Micros victorenses de la Ruta 12 “Teocaltiche” estrenan App para monitorear ubicación de las unidades

Ciudad Victoria se sumó a esta tendencia con la puesta en marcha de la app de la Ruta 12 "Teocaltiche"

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El transporte público en Tamaulipas comienza a dar un giro hacia la era digital.

En un estado donde por años los usuarios han tenido que esperar bajo el sol, sin certezas de horarios ni trayectos, hoy la tecnología busca convertirse en aliada con la implementación de aplicaciones móviles que permiten localizar las unidades en tiempo real.

Ciudad Victoria se sumó a esta tendencia con la puesta en marcha de la app de la Ruta 12 «Teocaltiche» o también conocida como la «naranja», la cual, fue presentada a través de un video en redes sociales que muestra su funcionamiento: desde la ubicación de las unidades hasta la hora estimada de llegada a cada punto del recorrido.

En el video se explica paso a paso cómo descargar y utilizar la aplicación.

Primero se debe ingresar a la tienda de aplicaciones del dispositivo móvil, buscar «Busae Passenger», descargarla e instalarla.

Una vez hecho esto, se selecciona la opción de abrir, elegir el idioma de preferencia y definir la forma de inicio de sesión; en el tutorial se muestra el acceso como invitado, para después pulsar la opción “usar aplicación”.

Al entrar, la pantalla inicial muestra la ubicación actual del pasajero y una serie de puntos naranjas en el mapa, que representan las paradas asignadas de la Ruta 12. Al seleccionar cualquiera de ellas, aparece el tiempo estimado de llegada del próximo camión más cercano.

Si se pulsa nuevamente, la app despliega la ubicación en tiempo real de la unidad, permitiendo al usuario identificar qué camión está en camino.

Finalmente, si se desea revisar otra parada, basta con salir del menú de tiempos y elegir un nuevo punto en el mapa.

De esta forma, los capitalinos podrán anticipar sus traslados con mayor certeza y reducir tiempos de espera, lo que marca un primer paso en la digitalización del transporte público en Victoria.

Por. Antonio H. Mandujano